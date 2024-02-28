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Политика ,  
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Кремль ответил на угрозу литовского посла «нейтрализовать Калининград»

Песков: враждебная риторика и расширение НАТО — повод усилить меры безопасности
Литовский дипломат накануне заявил, что в случае конфликта России с НАТО Калининград «будет нейтрализован первым». В Кремле считают, что такая риторика, а также расширение альянса — повод для дополнительных мер безопасности
Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры альянса в сторону России и риторика со стороны некоторых представителей стран — членов блока вызывают обеспокоенность, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который накануне заявил, что, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет нейтрализован первым». По словам дипломата, после вступления Швеции в НАТО заявления властей России о приближении Североатлантического альянса к ее границам станут реальностью, а Балтийское море превратится во «внутреннее море НАТО»

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Калининград

«Калининград — это российский регион, который находится на Балтике, и так будет всегда», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков, отвечая Линкявичусу в эфире телеканала РБК, заявил, что Калининград надежно защищен, в регионе базируется Балтийский флот. «У Российской Федерации как минимум три портовых города есть на Балтийском море: порт Калининград, порт Балтийск — один регион; есть порт в Питере и порт в Ленобласти в виде Усть-Луга. Хочется напомнить, что Балтийское море является родным морем для Балтийского флота», — отметил он.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ее заявку долгое время блокировали Турция и Венгрия. В итоге они одобрили ее в январе и феврале 2024 года.

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Российские власти не раз выступали с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. Например, в феврале 2022-го президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». В Кремле говорили о негативных последствиях для безопасности страны в случае вступления в блок Швеции; посольство пообещало, что Москва примет ответные меры «политического и военно-технического характера» для нейтрализации угроз. В то же время Путин говорил, что Россия не хочет воевать с членами альянса.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Кремль Калининград Литва НАТО Балтийское море Швеция
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