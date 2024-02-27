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Посол Литвы пригрозил «нейтрализовать Калининград»

Посол Литвы: Калининград будет нейтрализован, если Россия бросит вызов НАТО
Литовский дипломат Линас Линкявичюс сказал, что это будет сделано, если «если Россия осмелится бросить вызов НАТО». Правительство Калининградской области обещало асимметричный ответ со стороны России в случае вторжения альянса
Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь. Об этом дипломат написал на своей странице в X (бывший Twitter).

Линкявичюс сказал, что прошлые «ложные» заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

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Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.

В Кремле заявляли, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Президент Владимир Путин несколько раз упоминал о стремлении альянса нанести стратегическое поражение России.

Весной 2023 года в НАТО вступила Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией. У Москвы появятся проблемы с Хельсинки в связи с членством в альянсе, предупреждал Путин. Любое вторжение стран НАТО на территорию Калининградской области повлечет асимметричный ответ, заявляли в правительстве региона.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Литва посол НАТО Россия Калининград
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