Посол Литвы пригрозил «нейтрализовать Калининград»
Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь. Об этом дипломат написал на своей странице в X (бывший Twitter).
Линкявичюс сказал, что прошлые «ложные» заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».
Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.
В Кремле заявляли, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Президент Владимир Путин несколько раз упоминал о стремлении альянса нанести стратегическое поражение России.
Весной 2023 года в НАТО вступила Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией. У Москвы появятся проблемы с Хельсинки в связи с членством в альянсе, предупреждал Путин. Любое вторжение стран НАТО на территорию Калининградской области повлечет асимметричный ответ, заявляли в правительстве региона.
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