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В Калининграде ответили послу Литвы на угрозу «нейтрализовать» город

Пресс-секретарь Алиханова на угрозу нейтрализовать Калининград напомнил о флоте

В Калининграде ответили послу Литвы на угрозу «нейтрализовать» город
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Калининград надежно защищен и не боится угроз, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков, комментируя слова посла Литвы о «нейтрализации» города в случае вызова для НАТО со стороны России. Лысков напомнил, что в регионе базируется Балтийский флот.

Литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс ранее заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс, а «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.

«Если говорить про внутреннее море НАТО, то это вызывает по меньшей мере смех, потому что, напомню, что у Российской Федерации как минимум три портовых города есть на Балтийском море: порт Калининград, порт Балтийск — один регион; есть порт в Питере и порт в Ленобласти в виде Усть-Луги. Хочется напомнить, что Балтийское море является родным морем для Балтийского флота», — пояснил Лысков.

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Он посоветовал «коллегам» изучить вопрос, поскольку иначе «они выглядят идиотами». Лысков добавил, что «оружием бряцает» в последнее время литовская сторона, говоря, «как они его [Калининград] захватят в случае чего, правда, не понятно, что должно случиться для этого».

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