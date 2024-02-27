Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Конференциям, которые созываются в Париже, не стоит придавать особого значения. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом Мубараком в Москве, передает корреспондент РБК.

«Я бы не стал придавать особое значение тем конференциям, которые созываются в Париже», — сказал Лавров, комментируя встречу лидеров стран Евросоюза в Елисейском дворце, на которой обсуждался конфликт на Украине.

Министр также ответил на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину в будущем. «Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли», — сказал Лавров.

На саммите по Украине в Париже Макрон также объявил о создании новой коалиции по передаче Киеву ракет средней и большой дальности. По его словам, поставками займутся несколько европейских стран. Лавров назвал такие планы «самоубийственными».

Говоря о возможности появления европейских наземных войск на Украине, Макрон отметил, что пока нет консенсуса относительно отправки военных «официальным, предполагаемым и одобренным образом». Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса «нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет неизбежен. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сказал он.