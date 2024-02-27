 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине

Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине в Париже
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Конференциям, которые созываются в Париже, не стоит придавать особого значения. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом Мубараком в Москве, передает корреспондент РБК.

«Я бы не стал придавать особое значение тем конференциям, которые созываются в Париже», — сказал Лавров, комментируя встречу лидеров стран Евросоюза в Елисейском дворце, на которой обсуждался конфликт на Украине.

Министр также ответил на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину в будущем. «Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли», — сказал Лавров.

Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вводе войск на Украину
Политика
Дмитрий Медведев

На саммите по Украине в Париже Макрон также объявил о создании новой коалиции по передаче Киеву ракет средней и большой дальности. По его словам, поставками займутся несколько европейских стран. Лавров назвал такие планы «самоубийственными».

Говоря о возможности появления европейских наземных войск на Украине, Макрон отметил, что пока нет консенсуса относительно отправки военных «официальным, предполагаемым и одобренным образом». Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса «нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет неизбежен. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сказал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Сергей Лавров Эмманюэль Макрон Париж Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Столтенберг опроверг отправку войск НАТО на Украину
Политика
Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд
Политика
Кремль оценил риск конфликта с НАТО при отправке войск альянса на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Сообщество Steam попало в реестр запрещенных сайтов Технологии и медиа, 16:05
Загитова и Щербакова стали капитанами команд на Кубке Первого канала Спорт, 16:02
Минобороны подтвердило уничтожение первого Abrams в Донбассе Политика, 15:50
Впервые с 2022 года европейская федерация выступила за турнир в России Спорт, 15:48
МИД назвал требование G7 по Навальному вмешательством во внутренние дела Политика, 15:45
Судимый за взятки бывший вице-губернатор Петербурга перешел в Мариинку Общество, 15:40
Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине Политика, 15:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шольц исключил отправку сухопутных сил НАТО и ЕС на Украину Политика, 15:33
Ставки финансирования на биткоин достигли 100%. Что это значит Крипто, 15:26
Посол Литвы пригрозил «нейтрализовать Калининград» Политика, 15:24
Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд Политика, 15:19
Четырех штангистов из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг Спорт, 15:11
Песков оставил без комментариев решение суда по Журавелю Политика, 15:09
Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вводе войск на Украину Политика, 15:06