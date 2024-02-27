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Военная операция на Украине ,  
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Лавров объяснил слова Запада об обсуждении ввода войск на Украину

Лавров объяснил слова Запада о вводе войск на Украину отсутствием результатов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На Западе стали обсуждать возможность ввода войск на Украину в связи с отсутствием результатов в оказании военной помощи Киеву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«В отсутствие каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — сказал министр.

Лавров также призвал не придавать особого значения конференциям, которые созываются в Париже.

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По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он.

При этом от ввода войск отказались Польша, Швеция, Чехия, Венгрия, Германия, Финляндия, Британия, Италия и Испания.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса «нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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