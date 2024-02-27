Лавров объяснил слова Запада об обсуждении ввода войск на Украину

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На Западе стали обсуждать возможность ввода войск на Украину в связи с отсутствием результатов в оказании военной помощи Киеву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«В отсутствие каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — сказал министр.

Лавров также призвал не придавать особого значения конференциям, которые созываются в Париже.

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он.

При этом от ввода войск отказались Польша, Швеция, Чехия, Венгрия, Германия, Финляндия, Британия, Италия и Испания.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса «нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине».