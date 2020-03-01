В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция»

Троих журналистов агентства Sputnik, которые были задержаны в Анкаре накануне, отпустили. Об этом сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Перед этим они находились во Дворце правосудия в Анкаре, куда их привели для дачи показаний.

Турецкая прокуратура «не нашла состава преступления в действиях» сотрудников агентства, отмечает Симоньян. О каких действиях идет речь, в сообщении не уточняется.

Журналисты находились в турецких силовых структурах с вечера 29 февраля, сообщали в российском МИДе. Перед этим они обратились в полицию из-за нападения на них неизвестных, которые ворвались к сотрудникам агентства домой, утверждала Симоньян. По ее словам, журналистов обвинили в предательстве родины и угрожали им.