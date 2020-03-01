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В Кремле ответили на просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия является единственной страной, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщается на сайте «Вести.Ru».

Песков напомнил, что российские войска расположились в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, а все остальные контингенты находятся в стране, нарушая принципы и нормы международного права.

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Пресс-секретарь отметил, что сирийские военные противостоят террористам. Песков заявил, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.

«К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», — сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что призвал российского коллегу Владимира Путина «уйти с пути» Анкары в Сирии. Он отмечал, что турецкие войска вошли на сирийскую территорию не по приглашению сирийского президента Башара Асада, а по приглашению народа Сирии.

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27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит». Она последовала за авиаударом сирийских сил в Идлибе, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих.

В сентябре 2018 года в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум, который предполагал недопущение масштабной военной операции в Идлибе. Стороны договорились создать зону безопасности и совместный военный патруль.

Теги: Кремль, Реджеп Эрдоган, Турция, Сирия
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