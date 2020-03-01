В Кремле ответили на просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия является единственной страной, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщается на сайте «Вести.Ru».

Песков напомнил, что российские войска расположились в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, а все остальные контингенты находятся в стране, нарушая принципы и нормы международного права.

Пресс-секретарь отметил, что сирийские военные противостоят террористам. Песков заявил, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.

«К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», — сказал он.