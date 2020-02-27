Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
Число зараженных коронавирусом во Франции удвоилось за сутки Общество, 23:19 Россия сообщила о сбитом Сирией турецком беспилотнике в Идлибе Политика, 23:17 Почему рекомендация Ростуризма по Италии стала ударом для турфирм Бизнес, 23:08 В Кремле сообщили о встрече Путина с главами думских фракций в марте Политика, 22:56 Адвокат объяснил появление данных о наркотиках на волосах Голунова Общество, 22:47 Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года Финансы, 22:38 Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами Бизнес, 22:27 Турция заявила о необходимости режима прекращения огня в Идлибе Политика, 22:16 ЦСКА пятый раз за шесть лет выиграл регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 22:11 Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций Общество, 22:02 Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов Общество, 21:55 Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек Общество, 21:54 ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл» Общество, 21:42 Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года Финансы, 21:35
Политика ,  
0 

Россия сообщила о сбитом Сирией турецком беспилотнике в Идлибе

Турция поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Для этого Анкара ведет артиллерийский огонь и использует разведывательно-ударную беспилотную авиацию, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, поступившем в РБК.

В центре заявили, что Турция нарушает сочинские договоренности. По данным Минобороны России, 25 февраля многоцелевой турецкий беспилотник «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, тем самым нарушив госграницу.

Турция заявила о необходимости режима прекращения огня в Идлибе
Политика

Затем он готовился нанести удар по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Маарзаф, однако средства противовоздушной обороны Сирии уничтожили беспилотник.

Корреспондент телеканала «Россия 24» сообщал, что турецкая артиллерия постоянно атакует позиции сирийской армии, и иногда к ударам присоединяются турецкие танки. По данным канала, сирийским силам помогает авиация, в числе которой самолеты Воздушно-космических сил России.

«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»
Общество

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Москва и Анкара ведут переговоры об открытии сирийского воздушного пространства для турецких беспилотников, в частности, в Идлибе.

17 сентября 2018 года в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подписали меморандум. Целью документа является недопущение масштабной военной операции в Идлибе. Стороны договорились создать совместный патруль на границе с Сирией, а также установить демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийской армии и оппозиции.

Теги: Сирия, Турция, ПВО, беспилотник
Материалы по теме
Турция сообщила о переговорах с Россией о полетах беспилотников в Идлибе
Политика
Турция заявила о необходимости режима прекращения огня в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter