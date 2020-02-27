Россия сообщила о сбитом Сирией турецком беспилотнике в Идлибе

Турция поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Для этого Анкара ведет артиллерийский огонь и использует разведывательно-ударную беспилотную авиацию, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, поступившем в РБК.

В центре заявили, что Турция нарушает сочинские договоренности. По данным Минобороны России, 25 февраля многоцелевой турецкий беспилотник «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, тем самым нарушив госграницу.

Затем он готовился нанести удар по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Маарзаф, однако средства противовоздушной обороны Сирии уничтожили беспилотник.

Корреспондент телеканала «Россия 24» сообщал, что турецкая артиллерия постоянно атакует позиции сирийской армии, и иногда к ударам присоединяются турецкие танки. По данным канала, сирийским силам помогает авиация, в числе которой самолеты Воздушно-космических сил России.