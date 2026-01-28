 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф и&nbsp;Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участие в ближайших переговорах по Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — заявил Рубио.

США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине
Политика
Марко Рубио

Следующий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту пройдет в Абу-Даби 1 февраля, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата «ориентировочная, но пока исходим из этого».

Предыдущий раунд переговоров состоялся 23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби. На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с конца октября 2025 года.

По словам Рубио, переговоры о завершении военного конфликта на Украине сосредоточены вокруг темы о «территориальных претензий по Донецку». При этом по итогам встречи делегаций в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

В Кремле настаивают, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для Москвы принципиальное значение. Песков отметил, что переговоры начались на «экспертном уровне» и они «очень сложные». «Дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Карева
Марко Рубио мирные переговоры Россия Украина США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Политика
Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине
Политика
В Кремле рассказали, что считают прогрессом по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России Политика, 23:08
Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу Политика, 23:05
Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе Политика, 22:48
США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти» Политика, 22:48
Вдова убитого бандой Христева бизнесмена рассказала о звонке Якунину Общество, 22:43
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Дания отправила в Гренландию советское судно Политика, 22:09
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06
ФРС США сохранила ставку 3,5–3,75% вопреки призывам Трампа снизить ее Инвестиции, 22:02
ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине Политика, 21:51
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 21:49
Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой Политика, 21:38