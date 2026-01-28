Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участие в ближайших переговорах по Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — заявил Рубио.

Следующий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту пройдет в Абу-Даби 1 февраля, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата «ориентировочная, но пока исходим из этого».

Предыдущий раунд переговоров состоялся 23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби. На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с конца октября 2025 года.

По словам Рубио, переговоры о завершении военного конфликта на Украине сосредоточены вокруг темы о «территориальных претензий по Донецку». При этом по итогам встречи делегаций в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

В Кремле настаивают, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для Москвы принципиальное значение. Песков отметил, что переговоры начались на «экспертном уровне» и они «очень сложные». «Дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников», — сказал он.