Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле рассказали, что считают прогрессом по Украине

Песков: обсуждения сложных тем по Украине на экспертном уровне — прогресс
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле назвали прогрессом в переговорах по Украине тот факт, что они уже идут. По словам Пескова, переговоры «очень сложные», но работа будет продолжаться, хотя все будет в дальнейшем зависеть от «конструктивизма собеседников»
Члены российской делегации после переговоров в Абу-Даби
Члены российской делегации после переговоров в Абу-Даби (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Переговоры в Абу-Даби, которые начались на экспертном уровне, очень сложные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Он счел прогрессом уже тот факт, что «на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием». «Дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников», — отметил пресс-секретарь главы государства.

FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», объяснил Песков 26 января, имеют принципиальное значение для России. Он подчеркнул, что представители на переговорах продолжают отстаивать позицию России.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

23–24 января в Абу-Даби прошли переговоры делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона имела «историческое значение», заявили в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих территорий, а также Крыма в составе России. Вашингтон в качестве компромисса предлагает создать демилитаризованную зону. Киев возможным вариантом называл заморозку конфликта по текущей линии фронта в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и вывод российских войск с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Президент Владимир Путин отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Илья Трапезников
Переговоры Россия Украина США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
