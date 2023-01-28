Telegraph узнала, когда Британия может отправить на Украину самолеты

Страны Европы и США объявили о поставках Киеву танков, после этого Зеленский запросил самолеты. Пока западные страны исключают возможность передачи Украине авиации

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Великобритания не рассматривает сейчас отправку на Украину самолетов, однако она может поставить их Киеву после того, как Россия покинет украинские территории, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в Королевских воздушных силах.

Собеседник издания отметил, что поставка Киеву истребителей сейчас не в приоритете», но никогда нельзя говорить «никогда». Источник указал, что самолеты могут появиться у Киева, если «Россию вытеснят из Украины и украинцам потребуется провести миссию по охране воздушного пространства».

В январе западные страны стали объявлять о поставках Киеву танков. Соответствующие заявления уже сделали США, Германия, Польша и в том числе Британия. Украина получит от них немецкие Leopard, британские Challenger, американские Abrams и другие машины. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко сообщил, что Запад пообещал поставки 321 машины.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что «мечта» и «задача» Киева — «выйти на поставки самолетов» и «дальнобойных ракет».

На Западе вопрос о возможной помощи в виде авиации вызвал споры. Как писала Politico, один из североевропейских дипломатов счел отправку истребителей Киеву «следующим естественным шагом». Другие дипломаты из Европы заявили, что власти их стран уже не считают этот вопрос бесперспективным, но пока рассматривают его с точки зрения риска эскалации. Источник газеты из США отметил, что Украине дали понять: поставки самолетов пока являются «красной линией». Однако поставки танков тоже были "красной линией" ранее, сказал собеседник Politico.

Некоторые западные политики уже сделали публичные заявления по данному вопросу. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки боевых самолетов на Украину, а вот глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра, напротив, заявил, что у страны «нет табу».



Кремль отмечал, что западная военная помощь Украине демонстрирует вовлеченность Европы и США в конфликт, несмотря на их заявления об обратном.