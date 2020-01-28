Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

По словам президента Турции, власти Абу-Даби поставляют бойцам ЧВК Вагнера оружие и боеприпасы

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Его слова приводят турецкий телеканал NTV и агентство Bloomberg.

Эрдоган рассказал, что в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию они подробно обсудили сложившуюся ситуацию в Ливии. По словам турецкого лидера, в ходе встречи с немецкой стороной он заявил: «Хафтар — лжец, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу».

«Египет, как и администрация Абу-Даби, — самые главные сторонники Хафтара, они также поддерживают ЧВК Вагнера», — сказал президент Турции. Он также заявил, что администрация Абу-Даби не только оказывает российским наемникам всю финансовую поддержку, но и поставляет бойцам ЧВК в Ливии необходимое оружие и боеприпасы. «Конечно, когда есть деньги, купить оружие — это не проблема. Не имеет значения, из какой страны», — заключил турецкий лидер.