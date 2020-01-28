Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Его слова приводят турецкий телеканал NTV и агентство Bloomberg.
Эрдоган рассказал, что в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию они подробно обсудили сложившуюся ситуацию в Ливии. По словам турецкого лидера, в ходе встречи с немецкой стороной он заявил: «Хафтар — лжец, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу».
«Египет, как и администрация Абу-Даби, — самые главные сторонники Хафтара, они также поддерживают ЧВК Вагнера», — сказал президент Турции. Он также заявил, что администрация Абу-Даби не только оказывает российским наемникам всю финансовую поддержку, но и поставляет бойцам ЧВК в Ливии необходимое оружие и боеприпасы. «Конечно, когда есть деньги, купить оружие — это не проблема. Не имеет значения, из какой страны», — заключил турецкий лидер.
Эрдоган и ранее заявлял о присутствии в Ливии бойцов так называемой частной военной компании Вагнера, которую СМИ связывали с Москвой. В апреле 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не участвует в конфликте в Ливии. В декабре он говорил, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран». Президент Владимир Путин допускал в январе 2020 года, что там могут находиться россияне, но добавил, что они «не представляют интересы российского государства» и денег от государства не получают.