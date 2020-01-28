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Политика ,  
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Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

По словам президента Турции, власти Абу-Даби поставляют бойцам ЧВК Вагнера оружие и боеприпасы
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Его слова приводят турецкий телеканал NTV и агентство Bloomberg.

Эрдоган рассказал, что в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию они подробно обсудили сложившуюся ситуацию в Ливии. По словам турецкого лидера, в ходе встречи с немецкой стороной он заявил: «Хафтар — лжец, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу».

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«Египет, как и администрация Абу-Даби, — самые главные сторонники Хафтара, они также поддерживают ЧВК Вагнера», — сказал президент Турции. Он также заявил, что администрация Абу-Даби не только оказывает российским наемникам всю финансовую поддержку, но и поставляет бойцам ЧВК в Ливии необходимое оружие и боеприпасы. «Конечно, когда есть деньги, купить оружие — это не проблема. Не имеет значения, из какой страны», — заключил турецкий лидер.

Эрдоган и ранее заявлял о присутствии в Ливии бойцов так называемой частной военной компании Вагнера, которую СМИ связывали с Москвой. В апреле 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не участвует в конфликте в Ливии. В декабре он говорил, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран». Президент Владимир Путин допускал в январе 2020 года, что там могут находиться россияне, но добавил, что они «не представляют интересы российского государства» и денег от государства не получают.

Выступление президента Турции было сделано после того, как правительство национального согласия Триполи заявило, что продолжающиеся атаки сил Хафтара сделали недавнее перемирие сторон почти «бессмысленным». По словам Эрдогана, лидер ЛНА не заинтересован в установлении мира в Ливии. Ссылаясь на слова представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, турецкий лидер отметил, что «разрешение ливийского кризиса висит на волоске».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара направила в Ливию группу военных инструкторов для подготовки местных военнослужащих, поскольку там действуют тысячи иностранных наемников, в частности бойцы ЧВК Вагнера. В декабре он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. По его словам, в стране также находились 5 тыс. наемников из Судана. «Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы для поддержки армии Хафтара», — добавил Эрдоган.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Ливия, ЧВК Вагнера
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