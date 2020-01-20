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Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не отправлял войска в Ливию. Об этом он сообщил турецким журналистам по итогам своего визита в Берлин, передает телеканал NTV.

«Мы не посылаем туда (в Ливию) военную силу прямо сейчас. Мы только что отправили туда военный персонал для обучения», — сказал он.

Лавров оценил результаты конференции по Ливии
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19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Инициатором встречи выступила канцлер Германии Ангела Меркель. 

По итогам был принят  всеобъемлющий план по урегулированию конфликта между ЛНА и правительством нацсогласия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сторонам удалось сделать «маленький шаг вперед» по сравнению с предыдущими переговорами, однако организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удалось.

Накануне встречи в Берлине Эрдоган заявил, что Анкара начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи. Позднее телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники, сообщил о прибытии в ливийскую столицу турецких сил специального назначения.

Гражданская война в Ливии началась после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В республике установилось двоевластие с палатой представителей Ливии, поддерживаемой армией фельдмаршала Халифы Хафтара, и признанное ООН правительство нацсогласия, возглавляемое Фаизом Сарраджем.

 

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ливия
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