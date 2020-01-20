Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не отправлял войска в Ливию. Об этом он сообщил турецким журналистам по итогам своего визита в Берлин, передает телеканал NTV.

«Мы не посылаем туда (в Ливию) военную силу прямо сейчас. Мы только что отправили туда военный персонал для обучения», — сказал он.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Инициатором встречи выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам был принят всеобъемлющий план по урегулированию конфликта между ЛНА и правительством нацсогласия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сторонам удалось сделать «маленький шаг вперед» по сравнению с предыдущими переговорами, однако организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удалось.