Политика⁠,
0

Трамп потребовал «опозорить» демократов публикацией файлов Эпштейна

Трамп потребовал от Минюста «опозорить» демократов публикацией файлов Эпштейна
Трамп вновь подчеркнул, что тесные контакты с Эпштейном поддерживали не республиканцы, а демократы, и призвал американский Минюст «опубликовать все их имена». Этот шаг «опозорит» причастных, добавил он
Фото: U.S. Justice Department
Фото: U.S. Justice Department

Президент США Дональд Трамп потребовал от Минюста страны публикации всех материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, способных опорочить демократов. С соответствующим заявлением он выступил в своей соцсети Truth Social.

«Демократы работали с Эпштейном, не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их», — написал Трамп.

Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна
Политика

По его словам, «радикальные левые не хотят, чтобы люди говорили об успехах Трампа и республиканцев», им нужно, чтобы общество обсуждало только умершего Эпштейна. Происходящее Трамп назвал «очередной охотой на ведьм».

19 декабря Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Это было сделано в последний день, отведенный конгрессом. При этом была показана лишь часть документов, причем сильно отредактированных.

Вскоре после обнародования материалов с публичной страницы ведомства исчезли несколько файлов, включая фото с Трампом. Представители Демократической партии резко раскритиковали удаление документов. Позднее министерство сообщило, что материалы удалили ради предосторожности, чтобы установить, не изображены ли на фото жертвы Эпштейна. После проверки их вновь опубликовали.

В файлах содержатся обвинения против Трампа в изнасиловании: в документах описаны показания водителя лимузина, который в 1995 году стал свидетелем телефонного разговора республиканца. По словам водителя, Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и делал отсылки к «издевательствам над какой-то девушкой». Женщина, чье имя скрыто, заявляла, что «он изнасиловал» ее, пояснив, что речь идет о Трампе и Эпштейне.

Демократы в американском конгрессе не раз добивались продвижения расследования и публикации материалов по делу, в том числе касающихся Трампа. Еще до публикации документов Минюстом они обнародовали файлы сами.

Трамп же говорил, что дело Эпштейна покажет: все, кто давал финансисту деньги, посещал его остров и «считал его лучшим парнем на свете», а потом «бросил, как собаку», — члены и сторонники Демократической партии. Когда имена фигурантов дела Эпштейна станут известны, демократам «придется многое объяснять», подчеркивал он.

Президент США утверждает, что был единственным, кто перестал общаться с Эпштейном «задолго до того, как это стало модно». Данные, что он знал о преступлениях финансиста, Трамп называл ложью.

Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Джеффри Эпштейн США демократы Минюст США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
