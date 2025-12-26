 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пригрозил противникам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна

Трамп заявил, что когда имена фигурантов дела Эпштейна станут известны, демократам «придется многое объяснять»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Reuters)

Дело осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна покажет, что все, кто давал финансисту деньги, посещал его остров и «считал его лучшим парнем на свете, а потом «бросил, как собаку» — члены и сторонники Демократической партии, заявил президент США Дональд Трамп.

Республиканец написал в Truth Social, что был единственным, кто перестал общаться с Эпштейном «задолго до того, как это стало модно». Он назвал ложью данные о том, что знал о преступлениях финансиста и пообещал, что «демократам придется многое объяснять», как и в случае с обвинениями в его в сговоре с Россией во время выборов 2016 года.

«Теперь те же самые неудачники снова взялись за старое. Только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, сильно пострадают и их репутация будет запятнана. Но, к сожалению, таковы уж реалии коррумпированной демократической политики!!! Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!», — заявил Трамп.

Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

Минюст США 19 декабря обнародовал очередную порцию материалов по делу Эпштейна, но затем с публичной страницы ведомства исчезли несколько файлов, включая фото с Трампом. Представители демократической партии резко раскритиковали удаление файлов. Позднее министерство сообщило, что материалы удалили ради предосторожности, чтобы установить, не изображены ли на фото жертвы Эпштейна. После проверки их вновь опубликовали.

В файлах содержатся обвинения против Трампа в изнасиловании. Там описаны показания водителя лимузина, который в 1995 году стал свидетелем телефонного разговора республианца. Согласно показаниям, Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и делал отсылки к «издевательствам над какой-то девушкой». Женщина, чье имя скрыто, утверждала, что «он изнасиловал» ее, пояснив, что речь идет о Трампе и Джеффри Эпштейне.

Трамп утверждает, что разорвал отношения с Эпштейном около 20 лет назад и что не был осведомлен о его сексуальных преступлениях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
