 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна

Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей
Фото: Комитет по надзору Палаты представителей

Демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали серию фотографий из личного архива финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. 

На них можно увидеть соучредителя Google Сергея Брина (на фотографиях он позирует в одиночку или ведет беседу с другим мужчиной) и сооснователя американской компании Microsoft Билл Гейтс, стоящего рядом с девушками. Лица девушек скрыты.

Помимо этого, на кадрах можно увидеть самого Эпштейна, находящегося в женской компании. На других фотографиях запечатлено женское тело, исписанное цитатами из произведения писателя Владимира Набокова «Лолита».

Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна
Фотогалерея 

На опубликованных кадрах можно заметить и других известных персон, например, философа Ноама Хомского.

На снимках также видны интерьер и планировка дома, фрагмент переписки и документы, принадлежащие другим людям. Личные данные на них скрыты.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Джеффри Эпштейн архив США несовершеннолетние

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна
Общество
Демократы показали новые снимки архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном
Политика
Суд в США обязал Минюст рассекретить часть материалов по делу Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США Общество, 03:49
Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти Политика, 03:37
Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии Политика, 03:35
Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева Политика, 03:12
Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна Политика, 02:39
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США Технологии и медиа, 02:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил о планах «вернуть американцев на Луну» к 2028 году Технологии и медиа, 01:56
Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США Политика, 01:21
В Одессе прогремели взрывы Политика, 01:13
Хегсет объяснил ожирением и глупостью проблему с набором в армию США Общество, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
ЕС не показал первую главу коммюнике после встречи по активам России Политика, 00:50
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты Политика, 00:46