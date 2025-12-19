Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна
Демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали серию фотографий из личного архива финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.
На них можно увидеть соучредителя Google Сергея Брина (на фотографиях он позирует в одиночку или ведет беседу с другим мужчиной) и сооснователя американской компании Microsoft Билл Гейтс, стоящего рядом с девушками. Лица девушек скрыты.
Помимо этого, на кадрах можно увидеть самого Эпштейна, находящегося в женской компании. На других фотографиях запечатлено женское тело, исписанное цитатами из произведения писателя Владимира Набокова «Лолита».
На опубликованных кадрах можно заметить и других известных персон, например, философа Ноама Хомского.
На снимках также видны интерьер и планировка дома, фрагмент переписки и документы, принадлежащие другим людям. Личные данные на них скрыты.
Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
