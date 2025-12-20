Что опубликовано в новых «файлах Эпштейна» и откуда там фото из России В архиве десятки фотографий с Клинтоном, знаменитостями и даже Собором Василия Блаженного

Минюст США опубликовал файлы Эпштейна в последний день, отведенный конгрессом, — но лишь часть документов, причем сильно отредактированных. РБК изучил архив и проанализировал, почему ведомством недовольны в обеих партиях

Здание Минюста США (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

19 декабря Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Ранее ведомство совместно с ФБР сообщало, что в ходе изучения материалов дела было обнаружено более чем 300 Гб данных и вещественные улики. Среди материалов — многочисленные изображения и видео с участием Эпштейна и его жертв (несовершеннолетних или выглядевших таковыми), а также свыше 10 тыс. файлов с материалами детской порнографии и другими видами сексуального насилия.

В пятницу 30-дневный срок для публикации документов истек. Он был установлен «Актом о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), который приняли обе палаты Конгресса и подписал президент Дональд Трамп еще в ноябре. Однако заместитель генпрокурора Тодд Бланш заявил, что Минюст не опубликует все документы сразу: «сегодня — несколько сотен тысяч, а затем в течение следующих нескольких недель — еще несколько сотен тысяч». По его словам, над публикацией работали 187 юристов ведомства.

Соавтор закона о «файлах Эпштейна», республиканец Томас Мэсси подчеркнул, что документ обязывал правительство рассекретить все документы в обозначенный срок — а не только лишь их часть. Глава фракции демократов в сенате Чак Шумер также заявил, что тем самым Минюст нарушил закон. «Это лишь доказывает, что Министерство юстиции, Дональд Трамп и [генпрокурор] Пэм Бонди одержимы идеей скрыть правду», — подчеркнул он. В Минюсте обещают опубликовать оставшуюся часть архива до конца года.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года. На этот раз его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к занятию проституцией. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, не дожив до суда. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл, была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Что уже было опубликовано по делу в 2025 году

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал рассекретить материалы дела и критиковал предыдущую администрацию за засекречивание. Однако уже в первые месяцы своего второго срока он изменил позицию, назвав дело «скучным» и заявив, что республиканцы, требующие обнародования документов, «попались на уловки демократов». Тем не менее администрация президента опубликовала часть материалов, хотя большая часть содержащейся там информации была раскрыта во время расследования дела Гислейн Максвелл. Дополнительные материалы обнародовал конгресс.

Всего с момента инаугурации Трампа были опубликованы следующие документы:

В феврале Минюст опубликовал около 200 страниц: бортовой журнал самолета Эпштейна, список вещественных доказательств и телефонную книгу, где были скрыты некоторые имена;

В августе были обнародованы показания Максвелл во время допроса Бланшем месяцем ранее. Сообщница Эпштейна утверждала, что не наблюдала за Трампом неподобающего поведения, а также отрицала существование «списка клиентов»;

В сентябре комитет Палаты представителей по надзору обнародовал порядка 33 тыс. страниц материалов, включая судебные документы, данные о перелетах, записи с камер наблюдения в тюрьме, различные показания и т.д.;

В ноябре тот же комитет опубликовал около 20 тыс. страниц электронной переписки Эпштейна. В письмах, в частности, упоминается Трамп: финансист утверждал, что тот «знал про девочек» и просил Максвелл «остановиться»;

12 декабря демократы-члены комитета обнародовали совместные фото Эпштейна с известными людьми, включая Дональда Трампа, бывшего министра финансов Ларри Саммерса, миллиардера Билла Гейтса, лингвиста и философа Ноама Хомски, кинорежиссера Вуди Аллена и других; на части снимков - женщины, чьи лица скрыты черными квадратами;

18 декабря демократы из того же комитета опубликовали еще 68 фотографий из архива Эпштейна. На изображениях — цитаты из романа «Лолита» Владимира Набокова, написанные на теле неизвестной женщины; удостоверения личности девушек из России, Украины, Литвы, Чехии и других стран; и переписки, которые могут указывать на организацию торговли девушками.

Еще при прежней администрации, в начале января, суд в США рассекретил заключительную часть документов по делу по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл. Пострадавшая заявила, что ее принуждали к интимной связи с бывшим британским принцем Эндрю Маунтбеттен-Виндзором, неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria’s Secret и сетей магазинов Bath & Body Works и Pink. В документах также фигурируют имена Трампа, Хомского, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. Однако наличие имени того или иного человека в судебных документах не обязательно означает его причастность к преступлениям Эпштейна и Максвелл. Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года.

Почему демократы и республиканцы недовольны новой публикацией

Материалы, опубликованные в пятницу, представляют собой около 8 тыс. отсканированных документов, разделенных на четыре блока. Первый блок содержит фотографии, сделанные во время обысков домов на Манхэттене и на острове Литл-Сент-Джеймс, принадлежавших финансисту. Второй и третий блоки в основном включают фотографии из личного архива Джеффри Эпштейна: среди них — виды из иллюминатора самолета, пейзажи, животные, а также достопримечательности, которые он посетил вместе со своей сообщницей Максвелл, в том числе Собор Василия Блаженного. Судя по дате на CD, они посетили Москву и Санкт-Петербург в ноябре 2002 года. На одной из фото Максвелл позирует с двумя российскими военнослужащими.

Значительное число снимков сделано во время совместных путешествий с тогда уже бывшим президентом США Биллом Клинтоном — в Лондон, а также в страны Азии и Африки. На некоторых фотографиях политик запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами; на одном из снимков, сделанном в Брунее, он плавает в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо также скрыто.

Примечательно, что в ноябре, на фоне растущих требований обнародовать материалы дела, Трамп пытался перенаправить внимание на связи демократов — в первую очередь Билла Клинтона — с Эпштейном. После публикаций Минюста пресс-секретарь бывшего президента подчеркнул, что в тот период Клинтон не знал о преступлениях Эпштейна и оборвал с ним все связи еще до первого ареста финансиста. Представитель демократа также обвинил администрацию Трампа в желании «оградить себя от того, что будет дальше, или от того, что они попытаются скрыть навсегда».

На фотографиях, обнародованных Минюстом, также присутствуют многие знаменитости, которые путешествовали с Эпштейном: Майкл Джексон, Дайана Росс, Мик Джаггер, Крис Такер, Дэвид Копперфильд и Кевин Спейси. Кроме того, в кадр попали и другие известные личности, чьи связи с финансистом ранее освещались в СМИ: Хомский, Дершовиц, бывший принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон.

В архиве содержится множество фотографий молодых девушек — как любительских, так и профессиональных. Многие из них носят откровенный характер, причем значительная часть снимков полностью или почти полностью закрашена черным цветом. Редактированию подверглись и текстовые документы, из которых состоит четвертый блок архива: среди материалов есть файлы на сотни страниц, текст на которых также полностью закрашен. По словам Бланша, Минюст скрыл около 1,2 тыс. имен жертв и их близких, а также любые материалы, содержащие личную информацию потерпевших, данные о сексуальном насилии над детьми, сведения, касающиеся национальной обороны или внешней политики, либо способные помешать текущему расследованию.

Однако подобная степень цензуры вызвала недоумение и критику со стороны конгрессменов от обеих партий. «Просто публикация горы закрашенных черным цветом страниц нарушает дух прозрачности и букву закона», — возмутился сенатор-демократ Чак Шумер.

Помимо этого, в опубликованных материалах присутствуют бортовые журналы, данные о телефонных звонках, отчеты об отправленных и полученных факсах, записки ассистентов Эпштейна с оставленными ему сообщениями (на двух из них, датированных ноябрем 2004 и январем 2005 года, указана одна и та же фраза: «У меня есть для него женщина»), чеки из магазина видео для взрослых и даже сканы из книги «Массаж для чайников».

Также обнародованы свидетельства девушек, которых подвергли насилию и вовлекли в занятия проституцией в несовершеннолетнем возрасте. Отдельного внимания заслуживает жалоба в ФБР от Марии Фармер, поданная еще в 1996 году — за десять лет до первого ареста Эпштейна. В ней она сообщает, что фотографировала своих младших сестер (16 и 12 лет) для своих художественных работ — как позже уточнила сама Фармер в интервью The New York Times, в обнаженном виде. По ее словам, Эпштейн украл эти снимки и пригрозил ей расправой в случае, если она кому-то расскажет. На тот момент ФБР оставило ее заявление без внимания.

Накануне публикации архива республиканец Томас Мэсси заявил, что, по словам адвокатов жертв, «в распоряжении ФБР есть по меньшей мере 20 имен мужчин, обвиняемых в сексуальных преступлениях». Однако в обнародованных документах сведения, раскрывающие личности других подозреваемых, отсутствуют.

В материалах есть лишь пара снимала с Трампом, несмотря на то что в этот период они с Эпштейном тесно общались (причем эти снимки были опубликованы в светской хронике еще в 2000-е). Имя Трампа также фигурирует лишь в нескольких местах: в бортовых журналах, адресной книге, служебных записках о пропущенных звонках, а также на одном фото. На нем Эпштейн, обнимая за талию девушку в черном купальнике (ее лицо скрыто), держит в руках гигантский чек на сумму $22,5 тыс., выписанный Трампом. Эта фотография в рамке хранилась в одном из домов покойного финансиста.

Похожий снимок уже был представлен демократам из Палаты представителей в сентябре. Он входил в скрапбук, подготовленный к 50-летию Эпштейна, и сопровождался ироничной подписью: «Джеффри рано проявил таланты в работе с деньгами и женщинами! Продает «полностью обесцененную» [имя скрыто] Дональду Трампу за $22,5 тыс.».