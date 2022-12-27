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Пашинян назвал главный вопрос для встречи с Путиным

Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главным вопросом для встречи с Путиным
Блокировка Лачинского коридора, по мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является главным вопросом двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Дорогу, по сообщению Еревана, с 12 декабря перекрыли граждане Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Даничев / Reuters)

Главным вопросом для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Об этом сообщил сам Пашинян, приехавший в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран СНГ, передает ТАСС.

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года Пашиняном, Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», — добавил премьер-министр Армении

Лачинский коридор — единственная шестикилометровая трасса в Лачинском районе Азербайджана, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Согласно мирному соглашению 2020 года, подписанному лидерами трех стран после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Баку гарантирует безопасность движения по ней.

В начале декабря Лачинский коридор перекрыли граждане Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они требовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. МИД Армении обратился к российским миротворцам с жалобой на действия Азербайджана 12 декабря, заявив, что жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение по дороге.

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Пашинян назвал главный вопрос для встречи с Путиным
Пашинян назвал главный вопрос для встречи с Путиным

Азербайджанская сторона блокировку коридора опровергла, последний раз об этом говорил глава МИД Азербайджана на пресс-конференции с главой МИД России Лавровым 23 декабря.

13 декабря ведомство утверждало, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана. МИД России обвинения в адрес российских миротворцев — «откуда бы они ни исходили» — называл недопустимыми и контрпродуктивными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские миротворцы «делают все возможное» для обеспечения порядка и спокойствия в регионе.

За несколько дней до приезда Пашиняна в Россию пресс-служба российского МИДа сообщила, что власти Армении отказались от встречи с азербайджанской стороной для обсуждения подготовки мирного договора, запланированной на 23 декабря.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Никол Пашинян Владимир Путин Лачинский коридор
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