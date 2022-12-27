Пашинян назвал главный вопрос для встречи с Путиным

Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главным вопросом для встречи с Путиным

Блокировка Лачинского коридора, по мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является главным вопросом двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Дорогу, по сообщению Еревана, с 12 декабря перекрыли граждане Азербайджана

Никол Пашинян (Фото: Алексей Даничев / Reuters)

Главным вопросом для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Об этом сообщил сам Пашинян, приехавший в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран СНГ, передает ТАСС.

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года Пашиняном, Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», — добавил премьер-министр Армении

Лачинский коридор — единственная шестикилометровая трасса в Лачинском районе Азербайджана, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Согласно мирному соглашению 2020 года, подписанному лидерами трех стран после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Баку гарантирует безопасность движения по ней.

В начале декабря Лачинский коридор перекрыли граждане Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они требовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. МИД Армении обратился к российским миротворцам с жалобой на действия Азербайджана 12 декабря, заявив, что жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение по дороге.

Азербайджанская сторона блокировку коридора опровергла, последний раз об этом говорил глава МИД Азербайджана на пресс-конференции с главой МИД России Лавровым 23 декабря.

13 декабря ведомство утверждало, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана. МИД России обвинения в адрес российских миротворцев — «откуда бы они ни исходили» — называл недопустимыми и контрпродуктивными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские миротворцы «делают все возможное» для обеспечения порядка и спокойствия в регионе.

За несколько дней до приезда Пашиняна в Россию пресс-служба российского МИДа сообщила, что власти Армении отказались от встречи с азербайджанской стороной для обсуждения подготовки мирного договора, запланированной на 23 декабря.