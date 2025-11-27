The Economist рассказал о двух заговорах против переговоров по Украине

Мирному плану по Украине мешают два заговора, пишет The Economist. Один происходит внутри Белого дома, другой — за пределами США. Процесс достижения договоренностей может затянуться до конца зимы

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Согласование мирного плана по Украине сопровождают два заговора, пишет The Economist. Процесс достижения договоренностей может затянуться на несколько месяцев, рассказали источники издания.

«Это не очередной раунд того, что мы видели раньше», — рассказал изданию западный дипломат, работающий в Киеве. Те, кто близок к переговорам, говорят о «серьезном прогрессе», сближающем некоторые украинские и российские позиции, сказано в статье.

Вместе с тем издание пишет, что американская дипломатия в процессе урегулирования конфликта на Украине выглядит непоследовательной из-за соперничества внутри Белого дома. С одной стороны — спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс, которые настроены на урегулирование, выгодное России и отдающее приоритет американским коммерческим интересам. С другой — госсекретарь Марко Рубио, работавший с европейскими союзниками над сокращением мирного плана. Источники в Белом доме утверждают, что Рубио «выиграл эту битву, но она не будет последней».

«Заговор» есть не только внутри администрации Трампа, но и извне, пишет издание. 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две записи по подготовке мирного плана: разговор Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, а также беседу спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Ушакова.

Эксперт Эмма Эшфорд ранее отмечала, что есть две причины, которые могут помешать реализации мирного плана США. Первая — дефицит доверия с обеих сторон конфликта, вторая — то, что Трамп отдает приоритет внешней эффективности, а не дипломатии.

Bild писал, что мирный план по Украине в ближайшем окружении Трампа используют в качестве борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничества. По данным издания, конкуренция сосредоточена вокруг двух ключевых фигур администрации — Джей Ди Вэнсом и Рубио. Сами чиновники опровергли информацию, что между ними есть разногласия по вопросу урегулирования украинского конфликта.

В середине ноября США подготовили собственный план о мирном урегулировании на Украине, который состоял из 28 пунктов и предусматривал ряд уступок со стороны Киева: отход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности армии и др. Вашингтон, Киев и ЕС обсудили план на переговорах в Женеве 23 ноября, после чего документ был сокращен.

У России есть первоначальный план США и он может стать основной для переговоров, говорил президент Владимир Путин. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Вашингтона промежуточную версию документа. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — подчеркивал министр.