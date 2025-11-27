 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

The Economist рассказал о двух заговорах против переговоров по Украине

The Economist: достижение соглашения по Украине может занять несколько месяцев
Сюжет
Мирный план по Украине
Мирному плану по Украине мешают два заговора, пишет The Economist. Один происходит внутри Белого дома, другой — за пределами США. Процесс достижения договоренностей может затянуться до конца зимы
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Согласование мирного плана по Украине сопровождают два заговора, пишет The Economist. Процесс достижения договоренностей может затянуться на несколько месяцев, рассказали источники издания.

«Это не очередной раунд того, что мы видели раньше», — рассказал изданию западный дипломат, работающий в Киеве. Те, кто близок к переговорам, говорят о «серьезном прогрессе», сближающем некоторые украинские и российские позиции, сказано в статье.

Вместе с тем издание пишет, что американская дипломатия в процессе урегулирования конфликта на Украине выглядит непоследовательной из-за соперничества внутри Белого дома. С одной стороны — спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс, которые настроены на урегулирование, выгодное России и отдающее приоритет американским коммерческим интересам. С другой — госсекретарь Марко Рубио, работавший с европейскими союзниками над сокращением мирного плана. Источники в Белом доме утверждают, что Рубио «выиграл эту битву, но она не будет последней».

«Заговор» есть не только внутри администрации Трампа, но и извне, пишет издание. 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две записи по подготовке мирного плана: разговор Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, а также беседу спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Ушакова.

Эксперт Эмма Эшфорд ранее отмечала, что есть две причины, которые могут помешать реализации мирного плана США. Первая — дефицит доверия с обеих сторон конфликта, вторая — то, что Трамп отдает приоритет внешней эффективности, а не дипломатии.

Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»
Политика
Александр Лукашенко

Bild писал, что мирный план по Украине в ближайшем окружении Трампа используют в качестве борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничества. По данным издания, конкуренция сосредоточена вокруг двух ключевых фигур администрации — Джей Ди Вэнсом и Рубио. Сами чиновники опровергли информацию, что между ними есть разногласия по вопросу урегулирования украинского конфликта.

В середине ноября США подготовили собственный план о мирном урегулировании на Украине, который состоял из 28 пунктов и предусматривал ряд уступок со стороны Киева: отход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности армии и др. Вашингтон, Киев и ЕС обсудили план на переговорах в Женеве 23 ноября, после чего документ был сокращен.

У России есть первоначальный план США и он может стать основной для переговоров, говорил президент Владимир Путин. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Вашингтона промежуточную версию документа. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — подчеркивал министр.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
мирный план Украина США
Материалы по теме
Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»
Политика
WSJ узнала, что Рубио звонили разгневанные мирным планом США чиновники ЕС
Политика
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 16:31
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык» Политика, 16:37
Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было Политика, 16:36
Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек Общество, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА Политика, 16:24
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора Общество, 16:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В ЦСКА назвали диагноз экс-капитана сборной России Алдонина Спорт, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента Политика, 16:12
Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция Политика, 16:11
Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске Политика, 16:07
В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом Общество, 16:07
ЦБ оценил влияние размещения ОФЗ в юанях на курс рубля Инвестиции, 16:02