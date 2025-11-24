 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Foreign Policy назвал два препятствия для мира на основе плана Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Есть две причины, которые могут помешать реализации мирного плана США, пишет эксперт Эмма Эшфорд. Первая — дефицит доверия с обеих сторон конфликта, вторая — то, что Трамп отдает приоритет внешней эффективности, а не дипломатии

Пока что до конца не ясно, будет ли достаточно разработанного США мирного плана, чтобы сдвинуть процесс урегулирования на Украине «с мертвой точки», считает старший научный сотрудник программы «Переосмысление Великой стратегии США» в Центре Стимсона Эмма Эшфорд. В колонке для Foreign Policy она пишет, что есть как минимум две причины, которые затрудняют заключение соглашения.

Во-первых, указывает Эшфорд, в любом сложном мирном процессе трудно начать разговор по существу: сторонам необходимо обсудить множество вопросов при существенном дефиците доверия. Дополнительная сложность для США заключается в том, что координировать свои действия необходимо не только с Украиной, но и с европейскими союзниками, у каждого из которых есть свои интересы.

Во-вторых, и, по версии эксперта, это даже более серьезная проблема, трудности создает нетрадиционный подход американского президента к переговорам. Зачастую Трамп слишком сосредоточен на внешней эффектности переговоров, а не их содержании.

«Миротворчество Трампа часто слишком сосредоточено на внешних атрибутах мира: церемонии подписания перед прессой малосодержательного соглашения, как в случае с Сербией, или громкого саммита с Россией на Аляске, ещё до того, как будут обговорены хотя бы первые детали мирного процесса. Хотя такая пышность может хорошо смотреться на телевидении, саммиты должны завершать обширный процесс переговоров с мельчайшими деталями, а не быть его началом», — пишет Эшфорд.

Какой результат дали женевские переговоры по мирному плану США
Политика

Ошибочный приоритет внешней эффективности перед содержанием, по мнению автора, усугубляется еще и внутренними разногласиями в администрации Трампа относительно того, стоит ли продвигать мирный план. Так, госсекретарь Марко Рубио, по-видимому, поддерживает его менее решительно, чем другие члены команды Трампа, говорится в статье.

FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Вместе с тем Эшфорд признает, что новый мирный план Трампа гораздо более подробный, чем предыдущие, и хотя бы отчасти затрагивает ключевые интересы России и Украины. При этом европейские страны назвали документ неприемлемым. Президент Владимир Путин говорил, что американский план может стать основой для урегулирования, но отмечал: «предметно с нами этот текст не обсуждается».

Первоначально американская сторона разработала мирный план из 28 пунктов, который предусматривал, что Украина откажется от вступления в НАТО, а контролируемая ВСУ часть Донбасса получит статус нейтральной и демилитаризованной территории России. Однако по итогам переговоров делегаций Украины и США в Женеве был подготовлен «обновленный и доработанный» рамочный документ. Белый дом уточнил, что новая версия включает «усиленные гарантии безопасности» и отражает национальные интересы Украины. При этом ни одна из сторон не опубликовала обновленную версию мирного соглашения.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Дональд Трамп США Россия Украина мирный план
