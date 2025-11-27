Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»
Белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что изучил мирный план США по Украине и считает его «работоспособным».
«И Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров», — рассказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Лукашенко полагает, что этот план — хорошая, но пока промежуточная версия, в итоге его надо представить «без широкого толкования» и в «удобоваримом варианте».
«Сразу хочу сказать — пусть на меня не обидится команда [Дональда] Трампа — он составлен в спешке. Не хочу сказать, что совсем на коленке, но в спешке», —сказал он.
По мнению Лукашенко, все, что касается территориальных вопросов, должно быть «прописано до метра, километра, до мелочи».
При этом белорусский президент подчеркнул — он «как никогда» верит в то, что конфликт на Украине близок к окончанию.
На прошлой неделе западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. Позднее, после его обсуждения с Украиной и ЕС, количество пунктов сократилось до 19. Кремль выразил готовность к его обсуждению, официально план опубликован не был.
Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным, указав, что она состоится «на следующей неделе». В МИДе заявили, что готовы работать с тем, что «привезет» Уиткофф.
