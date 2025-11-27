 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»

Лукашенко заявил, что мирный план США был составлен в спешке
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что изучил мирный план США по Украине и считает его «работоспособным».

«И Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров», — рассказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Лукашенко полагает, что этот план — хорошая, но пока промежуточная версия, в итоге его надо представить «без широкого толкования» и в «удобоваримом варианте».

«Сразу хочу сказать — пусть на меня не обидится команда [Дональда] Трампа — он составлен в спешке. Не хочу сказать, что совсем на коленке, но в спешке», —сказал он.

По мнению Лукашенко, все, что касается территориальных вопросов, должно быть «прописано до метра, километра, до мелочи».

При этом белорусский президент подчеркнул — он «как никогда» верит в то, что конфликт на Украине близок к окончанию.

Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом
Политика
Сергей Рябков

На прошлой неделе западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. Позднее, после его обсуждения с Украиной и ЕС, количество пунктов сократилось до 19. Кремль выразил готовность к его обсуждению, официально план опубликован не был.

Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным, указав, что она состоится «на следующей неделе». В МИДе заявили, что готовы работать с тем, что «привезет» Уиткофф.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Владимир Путин мирный план Военная операция на Украине Украина
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Лукашенко заявил, что Европа переводит экономику на военные рельсы
Политика
Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58