Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине

Рубио и Вэнс заявили, что между ними нет раскола по украинскому урегулированию
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио&nbsp;
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио  (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс опровергли информацию, что между ними есть разногласия по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом они написали в социальных сетях.

Ранее NBC News опубликовало статью, где говорилось, что в администрации американского президента существует «затянувшийся раскол» по вопросу урегулирования. Его связали с «потенциальным политическим соперничеством» между Вэнсом и Рубио, которых рассматривают в качестве возможных кандидатов на президентских выборах 2028 года.

«Эта история — лишь последний пример продолжительной серии на 100% фальшивых новостных сообщений, в которых утверждается о разногласиях внутри администрации Трампа» по поводу того, как положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио. «Эти люди не просто все неправильно понимают, они буквально все выдумывают», — написал госсекретарь в X, приложив ссылку на материал NBC.

Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс

Вэнс ответил на публикацию Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью подорвать работу президента США Дональда Трампа.

«СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. На самом деле все так просто», — написал вице-президент.

Как сообщало NBC News, ссылаясь на американских чиновников, в администрации Трампа возникло два лагеря. Один из них, куда входят Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривает Украину как препятствие на пути к миру и призывает использовать рычаги давления против нее. Другой лагерь, к которому относится Рубио, напротив, считает, что использовать давление нужно в отношении России, в том числе посредством санкций, говорилось в материале. Москва считает западные санкции незаконными, а давление называла бесполезным.

Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев
Политика
Марко Рубио

О том, что Рубио и Вэнс используют мирный план США для борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничество, также писала Bild. По информации газеты, Вэнс сразу поддержал план, тогда как Рубио поначалу держался в стороне, но взял на себя переговоры с европейцами и украинцами в Женеве.

Анастасия Луценко
Марко Рубио Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
