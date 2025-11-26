Рубио и Вэнс заявили, что между ними нет раскола по украинскому урегулированию

Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс опровергли информацию, что между ними есть разногласия по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом они написали в социальных сетях.

Ранее NBC News опубликовало статью, где говорилось, что в администрации американского президента существует «затянувшийся раскол» по вопросу урегулирования. Его связали с «потенциальным политическим соперничеством» между Вэнсом и Рубио, которых рассматривают в качестве возможных кандидатов на президентских выборах 2028 года.

«Эта история — лишь последний пример продолжительной серии на 100% фальшивых новостных сообщений, в которых утверждается о разногласиях внутри администрации Трампа» по поводу того, как положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио. «Эти люди не просто все неправильно понимают, они буквально все выдумывают», — написал госсекретарь в X, приложив ссылку на материал NBC.

Вэнс ответил на публикацию Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью подорвать работу президента США Дональда Трампа.

«СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. На самом деле все так просто», — написал вице-президент.

Как сообщало NBC News, ссылаясь на американских чиновников, в администрации Трампа возникло два лагеря. Один из них, куда входят Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривает Украину как препятствие на пути к миру и призывает использовать рычаги давления против нее. Другой лагерь, к которому относится Рубио, напротив, считает, что использовать давление нужно в отношении России, в том числе посредством санкций, говорилось в материале. Москва считает западные санкции незаконными, а давление называла бесполезным.

О том, что Рубио и Вэнс используют мирный план США для борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничество, также писала Bild. По информации газеты, Вэнс сразу поддержал план, тогда как Рубио поначалу держался в стороне, но взял на себя переговоры с европейцами и украинцами в Женеве.