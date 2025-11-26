Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс опровергли информацию, что между ними есть разногласия по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом они написали в социальных сетях.
Ранее NBC News опубликовало статью, где говорилось, что в администрации американского президента существует «затянувшийся раскол» по вопросу урегулирования. Его связали с «потенциальным политическим соперничеством» между Вэнсом и Рубио, которых рассматривают в качестве возможных кандидатов на президентских выборах 2028 года.
«Эта история — лишь последний пример продолжительной серии на 100% фальшивых новостных сообщений, в которых утверждается о разногласиях внутри администрации Трампа» по поводу того, как положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио. «Эти люди не просто все неправильно понимают, они буквально все выдумывают», — написал госсекретарь в X, приложив ссылку на материал NBC.
Вэнс ответил на публикацию Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью подорвать работу президента США Дональда Трампа.
«СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. На самом деле все так просто», — написал вице-президент.
Как сообщало NBC News, ссылаясь на американских чиновников, в администрации Трампа возникло два лагеря. Один из них, куда входят Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривает Украину как препятствие на пути к миру и призывает использовать рычаги давления против нее. Другой лагерь, к которому относится Рубио, напротив, считает, что использовать давление нужно в отношении России, в том числе посредством санкций, говорилось в материале. Москва считает западные санкции незаконными, а давление называла бесполезным.
О том, что Рубио и Вэнс используют мирный план США для борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничество, также писала Bild. По информации газеты, Вэнс сразу поддержал план, тогда как Рубио поначалу держался в стороне, но взял на себя переговоры с европейцами и украинцами в Женеве.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили