Bild: Вэнс и Рубио используют план по Украине в борьбе за влияние в Белом доме

Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио

Вэнс и Рубио используют мирный план Трампа по Украине, чтобы получить больше влияния в Белом доме, узнал Bild. По его данным, Рубио поддерживают в основном европейские чиновники, а в России отдают предпочтение Вэнсу

Марко Рубио и Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Мирный план по Украине в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа используют в качестве борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничество, пишет Bild. По данным издания, конкуренция сосредоточена вокруг двух ключевых фигур администрации — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Вэнс, как отмечает газета, сразу поддержал мирный план, разработанный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом совместно с российской стороной, тогда как Рубио поначалу держался в стороне. Однако позже глава Госдепа взял на себя переговоры с европейцами и украинцами в Женеве 23 ноября, говорится в статье.

Расстановка симпатий в международных кругах также раскололась: европейские лидеры склоняются к поддержке Рубио, который годами выступал за «жесткий курс» в отношении президента России Владимира Путина и остается сторонником трансатлантического партнерства. Тогда как Москва отдает предпочтение Вэнсу — политику с конфронтационной позицией в отношении Европы и Украины, сказано в публикации.

Источники издания отмечают, что усиление роли Рубио стало особенно заметным после саммита Трампа и Путина на Аляске: переговоры, которые ранее велись преимущественно через Уиткоффа, теперь частично перешли в его руки. «Мы видим, как Рубио ведет консультации с украинцами и европейцами в Женеве. Это говорит о росте его влияния. И это хорошо», — заявил изданию высокопоставленный чиновник времен первого срока Трампа.

В то время как позицию Рубио собеседник издания связывает с его давними антироссийскими убеждениями, мотивация Вэнса, по словам бывшего сотрудника администрации Трампа, носит более личный характер. Он утверждает, что вице-президент рассчитывает, что Трамп в будущем сделает его своим преемником на посту лидера страны.

Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза, после того как стало известно о подготовке Вашингтоном мирного плана по Украине, писала The Wall Street Journal. Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом» из-за «односторонних условий» урегулирования, говорится в статье.

Вэнс тем временем привлек к переговорам по Украине своего бывшего однокурсника и друга — министра армии США Дэниела Дрисколла. Именно его отправили в Киев и поручили представить мирный план Трампа украинской и европейской стороне. The Guardian даже называл Дрисколла новым спецпредставителем Трампа по Украине, однако официально об этом не сообщалось.

В августе Трамп назвал Вэнса «наиболее вероятным» кандидатом на будущих президентских выборах от республиканцев. Рубио также счел вице-президента «отличным» кандидатом. При этом глава Белого дома уверен, что Рубио «возможно, будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме».

В 2016 году Рубио, будучи сенатором-республиканцем от Флориды, баллотировался на пост президента. Сам он в 2025-м говорил о намерении оставаться в должности госсекретаря до конца президентского срока Трампа. Это, вероятно, помешает ему баллотироваться в 2028 году.

Во время первого президентского срока Трампа Вэнс резко критиковал его, называя идиотом и сравнивая с Гитлером, но впоследствии его взгляды изменились. В ноябре 2022 года Вэнс, к тому моменту получивший поддержку Трампа, обошел на выборах в сенат демократа Тима Райана.