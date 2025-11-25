 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио

Bild: Вэнс и Рубио используют план по Украине в борьбе за влияние в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Вэнс и Рубио используют мирный план Трампа по Украине, чтобы получить больше влияния в Белом доме, узнал Bild. По его данным, Рубио поддерживают в основном европейские чиновники, а в России отдают предпочтение Вэнсу
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Мирный план по Украине в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа используют в качестве борьбы за влияние на внешнюю политику страны и возможное преемничество, пишет Bild. По данным издания, конкуренция сосредоточена вокруг двух ключевых фигур администрации — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Вэнс, как отмечает газета, сразу поддержал мирный план, разработанный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом совместно с российской стороной, тогда как Рубио поначалу держался в стороне. Однако позже глава Госдепа взял на себя переговоры с европейцами и украинцами в Женеве 23 ноября, говорится в статье.

Расстановка симпатий в международных кругах также раскололась: европейские лидеры склоняются к поддержке Рубио, который годами выступал за «жесткий курс» в отношении президента России Владимира Путина и остается сторонником трансатлантического партнерства. Тогда как Москва отдает предпочтение Вэнсу — политику с конфронтационной позицией в отношении Европы и Украины, сказано в публикации.

Источники издания отмечают, что усиление роли Рубио стало особенно заметным после саммита Трампа и Путина на Аляске: переговоры, которые ранее велись преимущественно через Уиткоффа, теперь частично перешли в его руки. «Мы видим, как Рубио ведет консультации с украинцами и европейцами в Женеве. Это говорит о росте его влияния. И это хорошо», — заявил изданию высокопоставленный чиновник времен первого срока Трампа.

В то время как позицию Рубио собеседник издания связывает с его давними антироссийскими убеждениями, мотивация Вэнса, по словам бывшего сотрудника администрации Трампа, носит более личный характер. Он утверждает, что вице-президент рассчитывает, что Трамп в будущем сделает его своим преемником на посту лидера страны.

Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза, после того как стало известно о подготовке Вашингтоном мирного плана по Украине, писала The Wall Street Journal. Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом» из-за «односторонних условий» урегулирования, говорится в статье.

Вэнс тем временем привлек к переговорам по Украине своего бывшего однокурсника и друга — министра армии США Дэниела Дрисколла. Именно его отправили в Киев и поручили представить мирный план Трампа украинской и европейской стороне. The Guardian даже называл Дрисколла новым спецпредставителем Трампа по Украине, однако официально об этом не сообщалось.

Guardian назвала одноклассника Вэнса спецпредставителем Трампа по Украине
Политика
Дэниел Дрисколл

В августе Трамп назвал Вэнса «наиболее вероятным» кандидатом на будущих президентских выборах от республиканцев. Рубио также счел вице-президента «отличным» кандидатом. При этом глава Белого дома уверен, что Рубио «возможно, будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме».

В 2016 году Рубио, будучи сенатором-республиканцем от Флориды, баллотировался на пост президента. Сам он в 2025-м говорил о намерении оставаться в должности госсекретаря до конца президентского срока Трампа. Это, вероятно, помешает ему баллотироваться в 2028 году.

Во время первого президентского срока Трампа Вэнс резко критиковал его, называя идиотом и сравнивая с Гитлером, но впоследствии его взгляды изменились. В ноябре 2022 года Вэнс, к тому моменту получивший поддержку Трампа, обошел на выборах в сенат демократа Тима Райана.

Читайте РБК в Telegram.

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Валерия Доброва
Джеймс Дэвид Вэнс Марко Рубио США
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
