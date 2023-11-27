Нетаньяху назвал условие продления перемирия с ХАМАС

Израильский премьер рассказал, что перемирие ради возвращения заложников могут продлить по формуле «один день — десять человек». ХАМАС также заявил о готовности пролонгировать его. Уже освобождены около 60 израильтян и иностранцев

Заложники ХАМАС, которых везут для передачи сотрудникам Красного Креста (Фото: Hamas Military Wing / Reuters)

Израиль готов продлить действующее перемирие в войне с ХАМАС для продолжения освобождения заложников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает The Times of Israel.

«Мы привезли домой еще одну группу заложников, детей и женщин, и я был тронут до глубины души, как и вся нация, когда мы увидели воссоединившиеся семьи», — сказал он. В этой связи Нетаньяху отметил, что перемирие может быть продлено: «за каждый день еще 10 [заложников]».

При этом израильский премьер подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своих целей — уничтожению ХАМАС, чтобы сектор Газа не вернулся к тому состоянию, в котором он был, и освобождению всех заложников.

Байден, как передает пресс-служба Белого дома, приветствовал освобождение заложников палестинской группировкой (среди них была четырехлетняя американская девочка, потерявшая родителей), он и Нетаньяху договорились продолжить работу по возвращению попавших в плен к ХАМАС домой.

Исламистская группировка ранее также выразила готовность продлить перемирие, чтобы увеличить число освобожденных задержанных Израилем палестинцев. Согласно условиям сделки, в обмен на 50 заложников-израильтян будут отпущены 150 палестинских заключенных.

Четырехдневное перемирие между сторонами началось 24 ноября, в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному). Первую группу израильских заложников освободили вечером того же дня — 13 человек, из них четверо детей и девять женщин. Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец. Израильская сторона освободила из тюрем 39 палестинских женщин и детей.На второй день были освобождены еще 13 израильтян и четыре гражданина Таиланда. Это произошло не сразу, ХАМАС сначала отложил их выдачу, обвинив Израиль в нарушении договоренностей. В ситуацию вмешался посредник, Катар, вопросы были урегулированы. Израиль в свою очередь отпустил 39 палестинцев.

26 ноября ХАМАС освободил 14 израильских заложников и троих иностранцев (гражданство не уточнялось). Кроме того, вне соглашения об обмене был освобожден россиянин Рон Кривой. Израиль отпустил из тюрем еще 39 палестинцев.