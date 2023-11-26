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Политика ,  
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ХАМАС освободил четырехлетнюю американку, потерявшую обоих родителей

ХАМАС освободил из плена четырехлетнюю гражданку США Эбигейл Эдан
Эбигейл Эдан – гражданка США и Израиля. Ее родители погибли во время нападения ХАМАС 7 октября. Освобождение ребенка подтвердил американский президент Джо Байден. Палестинское движение также отпустило еще двух детей, пишет Haaretz

В число 17 заложников, которых вечером 26 ноября освободило из плена в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, входит четырехлетняя гражданка США и Израиля Эбигейл Эдан, оба родителя которой погибли во время нападения группировки 7 октября, пишет государственная телерадиокомпания Kan и издание Haaretz. В плену она находилась более 50 дней. 

Kan отмечает, что Эбигейл была похищена из кубица Кфар-Аза 7 октября. Два дня назад ей исполнилось четыре года. У нее есть старшие брат и сестра — Майкл и Амелия, во время нападения ХАМАС они спрятались в чулане, указывает Kan. Освобождение девочки подтвердил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

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Фото:Google Maps

Среди отпущенных заложников есть еще двое детей: восьмилетняя Элла и 15-летняя Дафна, которые, как указывает Haaretz, оказались свидетелями убийства своих родственников. Из плена освобожден также 25-летний Рон Кривой, у которой есть гражданство России и Израиля. Информацию об этом ранее подтверждал МИД России.

84-летнюю Эльму Авраам после освобождения в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как уточняет издание, в общей сложности 26 ноября освобождены 17 человек — 14 израильтян и трое граждан Таиланда, пишет издание.

Израиль в рамках третьего этапа обмена уже освободил 39 палестинских заключенных, передает Al Jazeera.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

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Израиль начал войну с ХАМАС после нападения группировки на страну 7 октября. Утром 24 между сторонами началось четырехдневное перемирие, они договорились также договорились об обмене женщин и несовершеннолетних. С тех пор палестинское движение освободило уже три группы заложников, захваченных и увезенных в сектор Газа, а израильская сторона выпустила из тюрьмы десятки палестинских заключенных.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ХАМАС Израиль заложники пленные освобождение

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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