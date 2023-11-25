Военное крыло ХАМАС объявило о паузе в выдаче второй группы заложников
ХАМАС откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по данному вопросу, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление военного крыла группировки — «Бригад Аль-Кассама».
Речь идет о том, чтобы Израиль разрешил въезд грузовикам с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и придерживался согласованных критериев при освобождении палестинских заключенных.
Неназванные израильские чиновники сообщили AFP, что вторую группу заложников не передали Красному Кресту. При этом источник агентства в ХАМАС ранее заявил, что процесс передачи начался, должны были быть освобождены 14 человек.
The Times of Israel пишет, что Израиль разрешил въезд 200 грузовиков в сектор Газа (о таком количестве и договорились стороны), из них 50 приехали в северную часть сектора, сообщало ведомство по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Накануне, 24 ноября, в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному) началось перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно было достигнуто в рамках соглашения об обмене заложников, оказавшихся в руках ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.
Первую группу израильских заложников освободили вечером того же дня — 13 человек, из них четверо детей (самому младшему — два года) и девять женщин (большинство из них пожилые, самой старшей — 85 лет). Также в рамках договоренностей, в достижении которых участвовал Катар, были освобождены десять тайцев и один филиппинец.
Израильская сторона освободила из тюрем 39 палестинцев, по разным данным, это либо 22 (данные Al Jazeera), либо 24 (данные The Times of Israel) женщины и либо 17, либо 15 несовершеннолетних.
Согласно договоренностям, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. В заложниках у группировки — более 200 человек, среди них есть россияне.
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