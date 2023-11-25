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Политика ,  
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Военное крыло ХАМАС объявило о паузе в выдаче второй группы заложников

«Бригады Аль-Кассама» объяснили паузу тем, что Израиль не соблюдает условия соглашения. Со стороны ХАМАС должны были быть освобождены 14 человек. Источники AFP с израильской стороны подтвердили, что процесс застопорился

ХАМАС откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по данному вопросу, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление военного крыла группировки — «Бригад Аль-Кассама».

Речь идет о том, чтобы Израиль разрешил въезд грузовикам с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и придерживался согласованных критериев при освобождении палестинских заключенных.

Неназванные израильские чиновники сообщили AFP, что вторую группу заложников не передали Красному Кресту. При этом источник агентства в ХАМАС ранее заявил, что процесс передачи начался, должны были быть освобождены 14 человек.

The Times of Israel пишет, что Израиль разрешил въезд 200 грузовиков в сектор Газа (о таком количестве и договорились стороны), из них 50 приехали в северную часть сектора, сообщало ведомство по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Кого обменяли в ходе перемирия Израиль и ХАМАС
Политика

Накануне, 24 ноября, в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному) началось перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно было достигнуто в рамках соглашения об обмене заложников, оказавшихся в руках ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

Первую группу израильских заложников освободили вечером того же дня — 13 человек, из них четверо детей (самому младшему — два года) и девять женщин (большинство из них пожилые, самой старшей — 85 лет). Также в рамках договоренностей, в достижении которых участвовал Катар, были освобождены десять тайцев и один филиппинец.

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Израильская сторона освободила из тюрем 39 палестинцев, по разным данным, это либо 22 (данные Al Jazeera), либо 24 (данные The Times of Israel) женщины и либо 17, либо 15 несовершеннолетних.

Согласно договоренностям, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. В заложниках у группировки — более 200 человек, среди них есть россияне.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС сектор Газа Израиль заложники

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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