Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Власти Израиля освободили вторую группу палестинских заключенных — из тюрем выпустили 39 человек после того, как палестинское исламистское движение ХАМАС освободило 17 заложников, сообщила израильская газета The Jerusalem Post и арабский телеканал Al-Jazeera.

Автобусы с освобожденными заключенными прибыли в город Бейтуния на Западном берегу.

С 24 ноября между ХАМАС и Израилем действует четырехдневное перемирие. Согласно договоренностям, за это время группировка должна отпустить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — освободить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и детях.

Вечером того же дня ХАМАС отпустил первую группу заложников, в которую вошли 13 израильтян (четыре ребенка и девять женщин), десять граждан Таиланда и один филиппинец. В ответ из израильских тюрем освободили 39 палестинских женщин и детей.

25 ноября боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило, что освобождение второй группы заложников откладывается, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных. В ответ израильская сторона пригрозила возобновлением боев.

Позже МИД Катара объявил, что стороны урегулировали ситуацию и освобождение второй группы заложников состоится.

В ночь на 26 ноября ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и четырех тайцев из числа заложников, они прибыли в Израиль. В движении заявили, что тайских заложников отпустили при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.