 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных из 39 человек

Власти Израиля освободили вторую группу палестинских заключенных — из тюрем выпустили 39 человек после того, как палестинское исламистское движение ХАМАС освободило 17 заложников, сообщила израильская газета The Jerusalem Post и арабский телеканал Al-Jazeera.

Автобусы с освобожденными заключенными прибыли в город Бейтуния на Западном берегу.

Кого обменяли в ходе перемирия Израиль и ХАМАС
Политика

С 24 ноября между ХАМАС и Израилем действует четырехдневное перемирие. Согласно договоренностям, за это время группировка должна отпустить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — освободить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и детях.

Вечером того же дня ХАМАС отпустил первую группу заложников, в которую вошли 13 израильтян (четыре ребенка и девять женщин), десять граждан Таиланда и один филиппинец. В ответ из израильских тюрем освободили 39 палестинских женщин и детей.

25 ноября боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило, что освобождение второй группы заложников откладывается, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных. В ответ израильская сторона пригрозила возобновлением боев.

Позже МИД Катара объявил, что стороны урегулировали ситуацию и освобождение второй группы заложников состоится.

Читайте на РБК Pro
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Почему мы следим за бывшими и как перестать это делать
Low-code и no-code: когда целесообразно использовать новые технологии
С верой в бензопилу: как рынки реагируют на нового президента Аргентины

В ночь на 26 ноября ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и четырех тайцев из числа заложников, они прибыли в Израиль. В движении заявили, что тайских заложников отпустили при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Израиль Палестина заложники сектор Газа

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
CNN сообщил о готовности ХАМАС освободить еще 14 израильских заложников
Политика
ЦАХАЛ уточнила число заложников в секторе Газа
Политика
Нетаньяху отверг обвинения в гибели людей на фестивале из-за удара ЦАХАЛ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Премьер-министр Баварии заявил о государственном кризисе в Германии Политика, 03:25
Глава Минпромторга Чехии сообщил о поставках газа из России Политика, 03:23
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Мэр Львова призвал поляков «вернуться к реальности» и остановить блокаду Политика, 03:14
TN узнал о рассмотрении новыми властями Аргентины вступления в БРИКС Политика, 03:00
Умер бывший министр внутренних дел Франции и мэр Лиона Жерар Коллон Общество, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС Политика, 02:35
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Украинские власти сообщили о работе ПВО в окрестностях Киева Политика, 01:41
В ХАМАС заявили об участии Эрдогана при освобождении тайских заложников Политика, 01:38
В Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против военной помощи Политика, 01:02
С космодрома Плесецк запустили ракету с аппаратом для Минобороны Политика, 00:59
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50