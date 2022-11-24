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В России заявили, что готовы дать площадку для переговоров Турции и Сирии

Спецпредставитель Лаврентьев: Россия готова дать площадку для переговоров Турции и Сирии
Москва готова стать площадкой для переговоров Сирии и Турции, но их желание договорится должно «созреть», заявил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев. О том, что эти переговоры готовятся, сообщал ранее Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Россия готова предоставить площадку для переговоров президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Я думаю, Москва будет готова предоставить [площадку], если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал Лаврентьев.

По его словам, эта встреча, если состоится, будет иметь «исключительно важное значение». «Но она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия», — считает Лавреньев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что никаких договоренностей о встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада в России при посредничестве Владимира Путина нет. В то же время Песков допустил, что теоретически такая встреча может состояться.

20 ноября Эрдоган приказал начать военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Анкара считает, что РПК ответственна за теракт в центре Стамбула, где 13 ноября на улице Истикляль взорвалась бомба. В результате теракта погибли шесть человек, не менее 81 пострадали, в том числе три гражданина России. Курды свою причастность к нему отрицают.

Целями своей спецоперации Анкара назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. ВС Турции нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на страну; Эрдоган допустил, что могут быть задействованы сухопутные войска.

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О том, что Эрдоган может встретиться с Асадом, писал в колонке для газеты Hürriyet обозреватель Абдулькадир Сельви, которого «РИА Новости» называют «близкий к правительственным кругам». По словам Сельви, Турция также ведет переговоры с Сирией напрямую.

О переговорах между Турцией и Сирией на уровне глав разведывательных ведомств сообщал со ссылкой на свои источники в середине сентября Reuters. По данным агентства, подготовкой переговоров Асада и Эрдогана занимались руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и шеф сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюк, которые провели ряд встреч в Дамаске. Собеседники Reuters в Сирии и Турции рассказали, что переговоры готовятся в том числе под влиянием России, которая заинтересована в скорейшем политическом решении конфликта Сирии и Турции. Эти контакты между Анкарой и Дамаском отражают «изменение российской политики», поскольку Россия готовится к затяжному конфликту на Украине и стремится укрепить свои позиции в Сирии, где ее силы поддерживают президента Башара Асада с 2015 года, рассказали агентству два турецких чиновника и один из источников в регионе.

Лаврентьев рассказал «РИА Новости», что отношения России и Турции остаются «на высоком, хорошем уровне», а президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган поддерживают плотный контакт, разговаривая по телефону «практически в двухнедельном режиме».

По мнению представителя президента, Анкара скоро снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию. «Я думаю, что этот вопрос решаемый — дело времени», — сказал Лаврентьев. Решение о том, чтобы закрыть небо для российских самолетов было принято под давлением со стороны Запада, но Анкара не ставит Москве условий, отметил он. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, в апреле 2022 года.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Лаврентьев Москва Турция Сирия
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