МИД Сирии сравнил операции Турции на границе с этническими чистками

Сирия сочла незаконными действия Турции на своей северо-восточной границе, а также увидела в них сходство с этническими чистками. Анкара ранее заявила о планах начать новую военную операцию в Сирии для создания зоны безопасности

Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Сирия считает незаконными действия Турции по созданию «зоны безопасности» на ее территории, заявил сирийский МИД.

«Любые меры или действия, осуществляемые правительством турецкого режима на сирийской территории, прежде всего проведение им политики этнической чистки на оккупированных сирийских территориях, являются незаконными», — заявили в министерстве.

Дамаск считает, что турецкие власти хотят создать внутри страны «взрывоопасный форпост» и «продолжать спонсировать и вооружать террористические организации».

В МИДе подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция планирует начать новую военную операцию в Сирии в продолжение усилий по созданию 30-километровой «зоны безопасности» вдоль турецко-сирийской границы. Этот район контролируется альянсом Сирийские демократические силы, куда входят в том числе курдские Отряды народной самообороны (YPG).

«В ближайшее время мы предпримем новые шаги в отношении незавершенных частей проекта, который мы начали в 30-километровой безопасной зоне вдоль нашей южной границы», — сказал турецкий президент. По словам Эрдогана, операцию начнут как только завершится подготовка турецкой разведки, военных и сил безопасности. Позднее он не исключил, что военная операция может начаться внезапно. Эрдоган также заявил о намерении полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака.

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В октябре 2019 года Турция проводила военную операцию «Источник мира» против курдов в Сирии у своей границы. Тогда Анкара заявила о цели создать 30-километровую зону безопасности. Сначала США договорились с турецкой стороной о пятидневном прекращении огня, по истечении этого срока Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум об остановке боевых действий. За Анкарой осталась основная занятая в ходе операции территория, но создать зону безопасности на всей границе с Сирией ей не удалось.