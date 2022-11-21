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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон сообщил, что США оказали Украине помощь на $20 млрд

Пентагон: США предоставили Украине военную помощь более чем на $20 млрд
Вашингтон видит, что Киев использует оказанную ему военную помощь и ВСУ «показывают успехи» на поле боя, подчеркнул глава Пентагона Остин
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд, и продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии (трансляцию вел Пентагон в Twitter).

«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали наши заявления: «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил глава Пентагона.

По словам Остина, Украине активно помогают НАТО и другие страны, в том числе посредством контактной группы западных стран.

Он подчеркнул, что поддержка Украины — это международная задача. По его словам, Вашингтон видит, что Киев использует оказанную ему военную помощь и ВСУ «показывают успехи» на поле боя.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что объем военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили Украине при президентстве Джо Байдена, превысил $10 млрд.

Ранее, 18 ноября, член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сравнила Украину с «51-м штатом США», критикуя политику выделения помощи.

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«Мы финансируем бюджет Украины — $11,8 млрд направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве?» — спросила она.

Грин назвала сложившуюся ситуацию «возмутительной» и заявила, что «американский народ заслуживает ответов».

В ноябре заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что с начала российской спецоперации дефицит бюджета Украины на 58,2% покрывается за счет средств международных партнеров. Общее финансирование дефицита бюджета составило $39,7 млрд.

Россия неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. В Кремле при этом говорили, что это не помешает России достичь поставленных целей в ходе спецоперации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Пентагон США Украина военная помощь
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