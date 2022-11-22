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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон ускорил закупку оружия из-за истощения запасов поставками Киеву

Reuters: Пентагон ускорил закупку вооружений из-за истощения запасов поставками Украине
Власти США запустили одновременное выполнение процессов, которые прежде выполнялись последовательно, для восполнения запасов у армии. С середины октября заключены контракты с производителями оружия примерно на $1 млрд

Пентагон ускоряет процесс приобретения вооружений и выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия, которые были истощены поставками на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша.

Он рассказал журналистам, что действия Пентагона заключаются в одновременном выполнении процессов, которые прежде выполнялись последовательно. Буш отметил, что темпы сокращения запасов оружия у армии США превышают контрольные показатели на 15%.

Всего на замену поставленного Украине вооружения власти США заключили контрактов на $2,6 млрд в рамках специальных президентских полномочий. Они позволяют быстро передавать оружие без одобрения конгресса при чрезвычайной ситуации. При этом только за последний месяц с середины октября таких контрактов заключили на около $1 млрд (в основном боеприпасы и ракеты).

С января 2022 года США выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд, подавляющую часть суммы направили на эти цели уже после введения российских войск в соседнее государство. Власти США указывают, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, а намерены не дать Киеву проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию.

Об истощении запасов некоторых видов вооружения и боеприпасов у армии США сообщили в середине ноября источники CNN. В первую очередь речь, указали они, идет о запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger, противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля-земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin. Собеседники CNN указали, что Вашингтон поставляет Киеву излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

Российская сторона регулярно критикует поставки вооружений на Украину западными странами. Кремль настаивает, что такие действия лишь затянут конфликт и принесут Украине «больше страданий», а помешать Москве достичь поставленных целей не удастся.


 

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