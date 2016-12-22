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Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
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Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
Политика, 06:24
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Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
На Украине прокатилась волна акций протестов у российских дипмиссий после конфликта в Керченском проливе. По мнению российского посольства в Вашингтоне, за акциями стоят «подопечные» Соединенных Штатов
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российское посольство в США поддержало своих коллег из российских диппредставительств на Украине, которые столкнулись с проявлениями агрессии на после инцидента в Керченском проливе, и призвало Вашингтон «обуздать своих подопечных». Заявление опубликовано ранним утром во вторник на странице российского посольства в Facebook.

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — сказано в заявлении.

Митинг около российского посольства в Киеве. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Накануне сразу в нескольких городах Украины произошли митинги у российских посольств и генконсульств. Так, в Киеве посольство России забросали дымовыми шашками. Группа неизвестных закидала фаерами территорию генконсульства России в Харькове. У здания генерального консульства России во Львове активисты подожгли автомобильные шины.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины, войдя в территориальные воды России, проигнорировали предупреждения российских пограничников. В итоге с применение огня украинские суда были задержаны. Киев расценил действия России как агрессию, Москва считает, что украинская сторона пошла на провокацию. Петр Порошенко в связи с произошедшим ввел военное положение в стране.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Глава МИД Сергей Лавров, накануне комментируя введение на Украине военного положения, допускал, что ситуация «развяжет руки» украинским радикалам. По словам министра, на Украине регулярно происходят грубейшие нарушения гуманитарного международного права, в особенности в Донбассе, где обстреливается мирное население. «С объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны», — сказал Лавров.

Автор: Мария Бондаренко.
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