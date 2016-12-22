Участники акции подожгли шины у генконсульства России во Львове

У здания генерального консульства России во Львове собрались активисты, которые подожгли автомобильные шины. Об этом сообщает украинский «канал 24».

Отмечается, что митингующие собрались из-за ситуации с украинскими военными кораблями, которые были задержаны российскими пограничниками в Азовском море.

Ранее участники акции протеста закидали посольство России в Киеве дымовыми шашками. Они также намеревались поджечь шины, однако правоохранительные органы им не позволили это сделать. Издание «Страна.ua» отмечает, что у дипмиссии собрались около 300 человек. По данным «Украинской правды», во время митинга в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Накануне три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России. Пограничники обстреляли корабли, заявив о нарушении госграницы, отсутствии реакции на требования остановиться, а также проведении опасных маневров. Корабли задержали и отправили в порт Керчи. Президент Украины Петр Порошенко и СНБО согласились ввести на территории страны военное положение на 60 суток, его должно утвердить Верховная рада. Россия запросила созвать срочное заседание Совбеза ООН.