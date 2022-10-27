Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Как Банк Японии борется с падением курса иены Pro, 09:37
Связанный с Baring Vostok перевозчик продаст половину парка грузовиков Бизнес, 09:36
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 09:34
Акции Meta рухнули почти на 20% после публикации квартальных данных Инвестиции, 09:31
Российский вратарь показал исторический результат по «сухим» матчам в НХЛ Спорт, 09:28
Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа Политика, 09:21
Как тесть нового британского премьер-министра создал бизнес на $78 млрд Pro, 09:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 09:10
Как Белоруссия принимает уезжающих после объявления мобилизации россиян Политика, 09:00
В каких случаях миграция ведет к катастрофе, а когда улучшает экономику Pro, 08:50
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 08:46
Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США Общество, 08:40
Развожаев сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС Политика, 08:33
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 08:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа

Власти Германии сочли, что «Северный поток-2» непригоден для поставок газа из-за взрывов
Россия предлагала «просто открыть кран» для поставок по последней уцелевшей нитке «Северного потока-2». Но в Берлине сомневаются, что прокачка газа по ней в принципе возможна
«Газпром» GAZP ₽171,98 -0,23% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обе нитки «Северного-потока-2» пострадали в результате взрывов в сентябре, прокачка газа по ним невозможна, считают в правительстве Германии, передает Der Spiegel.

«Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность», — говорится в ответе правительства на парламентский запрос лидера фракции «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма.

Хольм предположил, что коалиционное правительство Германии («светофор») надеется, будто «проблема поставок газа по «Северному потоку» разрешится сама собой». Партия «Альтернатива для Германии» выступает за запуск Nord Stream 2 и критикует курс правительства на достижение энергетической независимости от России.

РБК направил запрос представителю Газпрома.

Video

Взрывы на обоих проектах «Северный поток» произошли в конце сентября, разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. В начале октября «Газпром» сообщил о работе по стабилизации давления в последней уцелевшей нитке, откачивая оттуда газ. «Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — пояснили в компании.

Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — полагает он. Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», утверждал глава СВР Сергей Нарышкин.

Мощность уцелевшей нитки «Северного потока-2» составляет 27,5 млрд кубометров ежегодно, это эквивалентно 8% всего газового европейского импорта, указывал президент. Путин предложил Европе для поставок газа «просто открыть кран». «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как Банк Японии борется с падением курса иены
Статьи
Pro
Фото: Phillip Faraone / Getty Images «Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Прогнозы
Pro
Фото: Lee Jae Won / Reuters В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Статьи
Pro
Как изменить резюме, чтобы обязанности кандидата стали достижениями
Инструкции
Pro
Как тесть нового британского премьер-министра создал бизнес на $78 млрд
Статьи
Pro
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Исследования

Власти США исключили, что какая-либо из стран НАТО может быть причастна к атакам на газопроводы. Вашингтон прилагал усилия, чтобы не допустить запуска «Северного потока-2», но речи об уничтожении не шло, сертификацию проекта заморозили сами власти Германии в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.

Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, однако исходят из того, что за ними стоит Россия, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с результатами расследования.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Тимофей Дзядко
Германия Северный поток-2 поставки газа
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль назвал абсурдным обвинение России в ЧП на «Северных потоках»
Политика
Expressen показала фотографии разрушенного участка «Северного потока»
Политика
Швеция отказалась делиться с ФРГ секретными данными по «Северному потоку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter