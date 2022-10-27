Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа

Россия предлагала «просто открыть кран» для поставок по последней уцелевшей нитке «Северного потока-2». Но в Берлине сомневаются, что прокачка газа по ней в принципе возможна

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обе нитки «Северного-потока-2» пострадали в результате взрывов в сентябре, прокачка газа по ним невозможна, считают в правительстве Германии, передает Der Spiegel.

«Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность», — говорится в ответе правительства на парламентский запрос лидера фракции «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма.

Хольм предположил, что коалиционное правительство Германии («светофор») надеется, будто «проблема поставок газа по «Северному потоку» разрешится сама собой». Партия «Альтернатива для Германии» выступает за запуск Nord Stream 2 и критикует курс правительства на достижение энергетической независимости от России.

РБК направил запрос представителю Газпрома.

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Взрывы на обоих проектах «Северный поток» произошли в конце сентября, разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. В начале октября «Газпром» сообщил о работе по стабилизации давления в последней уцелевшей нитке, откачивая оттуда газ. «Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — пояснили в компании.

Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — полагает он. Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», утверждал глава СВР Сергей Нарышкин.



Мощность уцелевшей нитки «Северного потока-2» составляет 27,5 млрд кубометров ежегодно, это эквивалентно 8% всего газового европейского импорта, указывал президент. Путин предложил Европе для поставок газа «просто открыть кран». «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза», — подчеркнул он.

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Власти США исключили, что какая-либо из стран НАТО может быть причастна к атакам на газопроводы. Вашингтон прилагал усилия, чтобы не допустить запуска «Северного потока-2», но речи об уничтожении не шло, сертификацию проекта заморозили сами власти Германии в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.

Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, однако исходят из того, что за ними стоит Россия, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с результатами расследования.