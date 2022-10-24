Глава «Нафтогаза» предупредил о «худшей зиме в истории Украины»
На Украине этой зимой ожидаются перебои с электричеством и проблемы с отоплением из-за российских ударов по объектам инфраструктуры, заявил в интервью Handelsblatt глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Это будет худшая зима в нашей истории», — считает он. По словам Витренко, в стране разрушено около 40% электростанций, также из-за российских атак пострадали нефтеперерабатывающие заводы.
«Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее», — заявил глава «Нафтогаза» (цитата по «Обозревателю»).
В связи с этим, пишет Handelsblatt, Украина надеется на помощь западных партнеров, в том числе Германии. В понедельник, 24 октября, в Берлине открылся немецко-украинский экономический форум с участием представителей обеих стран, посвященный восстановлению Украины. Заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Ханс-Ульрих Энгель призвал немецкий бизнес принять участие в этом процессе.
Как пишет Hromadske.ua, по состоянию на конец сентября в запасах Украины было около 14 млрд куб. м газа и 2,2 млн т угля. По оценкам Министерства развития общин и территорий, по состоянию на середину октября накоплено 1,8 млн т угля, хотя по плану должно быть 2,5 млн т. Из-за ограничений электроэнергии приходится потреблять больше угля для ее производства.
Украинские власти с 10 октября сообщают о ежедневных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых во всех регионах страны наблюдались перебои с электричеством, водоснабжением, связью и интернетом. В этот день российское Минобороны впервые отчиталось о массированной атаке по украинской инфраструктуре. Удары продолжились и в последующие дни.
На этом фоне власти украинских регионов призывают жителей сократить потребление электричества и вводят веерные отключения. По данным украинского Минэнерго, в результате обстрелов повреждено до 40% энергетической инфраструктуры страны. Как заявил глава ведомства Герман Галущенко, из-за боевых действий Украина потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40–50% солнечной.