Глава «Нафтогаза» предупредил о «худшей зиме в истории Украины»

Глава «Нафтогаза» сообщил, что в стране разрушено около 40% электростанций, пострадали НПЗ, ожидаются перебои с электричеством и проблемы с отоплением

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине этой зимой ожидаются перебои с электричеством и проблемы с отоплением из-за российских ударов по объектам инфраструктуры, заявил в интервью Handelsblatt глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Это будет худшая зима в нашей истории», — считает он. По словам Витренко, в стране разрушено около 40% электростанций, также из-за российских атак пострадали нефтеперерабатывающие заводы.

«Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее», — заявил глава «Нафтогаза» (цитата по «Обозревателю»).

В связи с этим, пишет Handelsblatt, Украина надеется на помощь западных партнеров, в том числе Германии. В понедельник, 24 октября, в Берлине открылся немецко-украинский экономический форум с участием представителей обеих стран, посвященный восстановлению Украины. Заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Ханс-Ульрих Энгель призвал немецкий бизнес принять участие в этом процессе.

Как пишет Hromadske.ua, по состоянию на конец сентября в запасах Украины было около 14 млрд куб. м газа и 2,2 млн т угля. По оценкам Министерства развития общин и территорий, по состоянию на середину октября накоплено 1,8 млн т угля, хотя по плану должно быть 2,5 млн т. Из-за ограничений электроэнергии приходится потреблять больше угля для ее производства.

Украинские власти с 10 октября сообщают о ежедневных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых во всех регионах страны наблюдались перебои с электричеством, водоснабжением, связью и интернетом. В этот день российское Минобороны впервые отчиталось о массированной атаке по украинской инфраструктуре. Удары продолжились и в последующие дни.

Читайте на РБК Pro Pro Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Исследования Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи Pro Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше Саммари Pro Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими Статьи Pro Почему кризисы 2022 года обходят Латинскую Америку стороной Почему кризисы 2022 года обходят Латинскую Америку стороной Статьи Pro Эти 5 ошибок менеджеров по продажам отталкивают клиентов в кризис Эти 5 ошибок менеджеров по продажам отталкивают клиентов в кризис Инструкции Pro Больше конкретики: с чего начать поиск новой работы Больше конкретики: с чего начать поиск новой работы Статьи Pro Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны Прогнозы

На этом фоне власти украинских регионов призывают жителей сократить потребление электричества и вводят веерные отключения. По данным украинского Минэнерго, в результате обстрелов повреждено до 40% энергетической инфраструктуры страны. Как заявил глава ведомства Герман Галущенко, из-за боевых действий Украина потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40–50% солнечной.