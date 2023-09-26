МИД обвинил «канадских либералов» в заигрывании с нацизмом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия ответит на враждебные действия Канады, в том числе на расширение санкционных списков и «заигрывание с нацизмом», говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

Заявление было выпущено в связи с чествованием в парламенте Канады бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Публичное восхваление Хунки «как нельзя лучше характеризует правящий режим» канадского премьер-министра Джастина Трюдо, отметили в МИДе.

«Насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям, имеет родственные с нацизмом корни», — говорится в заявлении.

Отношения между странами ухудшаются «по вине официальной Оттавы», отметили в министерстве. Враждебные действия Канады «без ответа не останутся», заявили в МИДе и пообещали не мириться с тем, как «канадские либералы заигрывают с нацизмом».

22 сентября на заседание парламента Канады во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Издание «Страна.UA» опубликовало фотографии агентства Associated Press, на которых Трюдо и Зеленский аплодируют ветерану СС.

Ярослав Хунка в годы войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев.

Кремль назвал приглашение бывшего бойца СС в парламент Канады «возмутительным». Посольство России направило в МИД Канады и офис премьер-министра Джастина Трюдо ноту протеста. Власти Польши и Белоруссии потребовали у канадских властей извинений.

Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» также призвал правительство Канады публично извиниться. «Тот факт, что ветеран, служивший в нацистской воинской части, был приглашен и ему аплодировали стоя в парламенте, шокирует», — заявили в центре. Там отметили, что Хунка был членом нацистского военного подразделения «Ваффен-СС», ответственного за убийства евреев и других людей и объявленного на Нюрнбергском процессе преступной организацией.

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота после инцидента извинился за приглашение Хунку на заседание парламента. Лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд сообщила, что правительство Канады и украинская делегация не знали о приглашении на мероприятие ветерана СС. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации не поддерживают прославление нацистов. «Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сказал Дюжаррик.