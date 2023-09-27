Россия внесла в черный список начальника штаба обороны Британии

Всего Москва закрыла въезд 23 британцам. Помимо адмирала Тони Радакина под санкции попали глава Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, председатель совета директоров BAE Systems Крессида Хогг

Тони Радакин (Фото: Andrew Milligan - WPA Pool / Getty Images)

Россия ввела персональные санкции против 23 британцев, сообщается на сайте МИДа.

В частности, Москва закрыла въезд в страну начальнику Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Тони Радакину, который, по словам ведомства, курирует подготовку ВСУ на британской территории, главе Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, председателю совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессиде Хогг (компания производит Bradley, Challenger 2, Paladin и другую военную технику). Полный перечень ведомство не опубликовало.

В июле Радакин в интервью Financial Times заявил, что Россия потеряла половину своей боеспособности на Украине. Минобороны в ответ сказало, что слова британского адмирала «обескураживают вселенским масштабом вранья».

Под санкции попал также ряд сотрудников Королевского объединенного института оборонных исследований, Фонда Генри Джексона и аналитического института «Сивитас». Они, считают в МИДе, вовлечены «в сбор и анализ информации для борьбы с Россией».

«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании», — говорится в сообщении.

В последний раз Лондон вводил крупный пакет санкций против России в мае этого года. Тогда под ограничения попали 86 российских граждан и компаний, включая подконтрольные «Росатому» организации, Тинькофф Банк, Росбанк, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс». Власти Великобритании заявляли о планах сохранять санкции против России до тех пор, пока та не выплатит компенсацию Украине. В июле Британия исключила бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова из санкционного списка, в котором тот находился с марта прошлого года. Ограничения подразумевали блокировку активов и запрет на въезд. К тому моменту бизнесмен жил в Британии и лечился там от лейкемии. Из-за санкций ему пришлось покинуть страну.

В сентябре президент России Владимир Путин объявил о завершении восстановления российской экономики после санкций. Страна выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных государств, сказал он.