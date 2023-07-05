Минобороны назвало враньем слова британского адмирала о боеспособности

Энтони Радакин (Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заявления британского адмирала Энтони Радакина о том, что российская армия утратила «половину своей боеспособности», «обескураживают вселенским масштабом вранья», говорится в комментарии Минобороны.

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно — даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии», — заявили в военном ведомстве.



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