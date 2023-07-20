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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Тиньков, который жил в Британии и лечился там от лейкемии, попал под ее санкции в марте 2022-го. Из-за этого ему пришлось покинуть страну. Он обратился к властям с просьбой снять ограничения, его поддержал Ричард Брэнсон
Тинькофф Банк TCS $38,16 +0,95% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков более не находится под санкциями Британии, следует из сообщения Минфина страны.

«Произведено 1 аннулирование (делистинг) в рамках санкционного режима в отношении России», — сказано в обновлениях к санкционному списку. Имени Тинькова в нем теперь нет.

Тиньков, который страдает лейкемией, в последние годы жил и лечился в Британии. Как писала The Times, теперь он проживает в Европе (страна не уточняется). По словам экс-банкира, санкции помешали процессу его лечения.

Бизнесмен попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. В марте этого года стало известно, что Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения.

Их введение против себя он назвал ошибкой, но счел санкции против большинства российских предпринимателей заслуженными. Он отмечал, что некоторые из них не достигли успеха, «если бы не коррупция», а другие поддерживают военные действия на Украине. «Я — ни то ни другое», — говорил бизнесмен.

За снятие с Тинькова ограничений выступали уехавший из России оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд).

Тиньков в феврале прошлого года выступил против спецоперации на Украине. Уже в апреле он продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не разглашались. Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка из-за его позиции по спецоперации «за копейки». Бизнесмен также утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.

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По состоянию на закрытие торгов на момент продажи рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в $6,9 млрд, соответственно, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова говорил РБК, что обсуждалась сумма в $350 млн.

Потанин, комментируя заявление Тинькова о сумме сделки, сказал в интервью «Интерфаксу»: «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги».

В прошлом октябре Тиньков объявил, что намерен отказаться от российского гражданства, но на следующий день этот пост пропал из его аккаунта в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олег Тиньков Великобритания санкции
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