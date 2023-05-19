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Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний

Фото: Росатом
Фото: Росатом

Лондон ввел санкции против 86 российских граждан и компаний, сообщается на сайте британского правительства.

Под ограничительным меры попали 9 организаций, связанных с «Росатомом». Среди них — компания UMATEX, которая производит композитные материалы, а также предприятие «Тринити», разрабатывающее лазерные системы.

Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе «Северсталь», «Полюс» и Магнитогорский металлургический комбинат. Великобритания также запретила импорт российского алюминия, никели и меди.

Ограничительные меры введены и против 24 лиц и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственный зерновой оператор. Их Великобритания обвиняет в «систематическом хищении украинского зерна». Санкции также введены против шести российских судоходных компаний, в том числе Sun Ship Management, работу которой британские власти связывают с «Совкомфлотом». Под ограничительными мерами теперь и транспортная группа FESCO.

Еще в санкционный список включили 20 руководителей оборонных предприятий. Среди них — бывший заместитель министра транспорта, президент и владелец концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин. Ограничительные меры введены также в отношении пермского Березниковского механического завода, который производит противопехотные и противотанковые мины, и АО «Мотовилихинские заводы» («Ростех» — миноритарный акционер компании), которое выпускает артиллерийские орудия.

Британские санкции затронули и финансовый сектор. Ограничения в том числе введены против АО «Дом РФ», АФК «Система», Металлинвестбанка, Росбанка и Тинькофф Банка.

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Представитель «Северстали» сказал РБК, что новые санкции не повлияют на работу компании. «Ограничения в отношении компании со стороны Великобритании действовали и ранее, так как в санкционный список страны раннее был включен контролирующий акционер «Северстали». Поэтому дополнительно введенные санкции на деятельность компании не повлияют», — пояснил он.

Представители «Полюса» и АФК «Система» отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям ТМК, ММК и ОМК, в РМК, представителю FESCO, а также представителю эксплуатирующей организации «Запорожской АЭС» (принадлежит «Росатому»).

Материал дополняется.

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