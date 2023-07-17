Британия ввела санкции против двух министров, губернаторов и «Артека»

Под ограничения попал детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму, главы Минпросвещения и Минкультуры, Адыгеи и Камчатки

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Великобритания ввела санкции против министров просвещения Сергея Кравцова и культуры Ольги Любимовой, детского лагеря «Артек» и телеведущего Антона Красовского. Ограничения ввели также против камчатского губернатора Владимира Солодова, адыгейского главы Марата Кумпилова, зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина, а также Виталия Ганчева — главы военно-гражданской администрации части Харьковской области Украины, занятой Россией.

С начала полномасштабных боев на Украине Великобритания заморозила активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд) и ввела санкции против более чем 1550 россиян.

Власти Великобритании планируют сохранять введенные санкции до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. «Потребности Украины в восстановлении огромны и останутся таковыми», — пояснил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Лондон решил, что попавшие под санкции россияне, поддерживающие Украину, смогут передать свои деньги на восстановление этого государства, но предложений об ослаблении ограничений взамен этого не будет.

Власти России полагают, что международные санкции против России останутся надолго, президент Владимир Путин призывал в связи с этим не расслабляться. Он также называл западные санкции незаконными и имеющими цель помешать развитию России.