Повестки на границе с Грузией будут давать только жителям Северной Осетии
Повестки в военкомат на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией будут вручать подпадающим под мобилизацию жителям Северной Осетии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы и правительства региона.
«На пункте пропуска работает оперативная группа, в которую входят представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти. У них на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам — речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент, проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка», — сказали в пресс-службе.
При этом находящийся на границе с Грузией россиянин сообщил РБК, что получил повестку, хотя прописан в Воронеже. «Мне выписали повестку прямо на границе. Я с Воронежа, пописан там, не в Северной Осетии», — рассказал он.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что 27 сентября у границы поставят указатель о том, что там находится пункт мобилизации. По словам Меняйло, его сотрудники будут заранее оповещать россиян, которые не подлежат выезду, что «лучше никуда не ехать, а возвращаться».
Утром 27 сентября МВД России сообщило, что на погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Кроме того, на «Верхнем Ларсе» разрешат пешеходный переход границы.
В ведомстве заявили, что приток транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает, а обстановка в районе КПП остается напряженной, «что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан».
Накануне на КПП «Верхний Ларс» прибыли российские военные на БТР. В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии РБК сообщили, что БТР на контрольно-пропускной пункт отправили на случай, если стоящие в очереди попытаются прорвать границу.