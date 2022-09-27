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Глава Северной Осетии допустил введение режима ЧС на границе с Грузией

Глава Северной Осетии Меняйло: на границе с Грузией может быть введен режим ЧС
После объявления о мобилизации у границы Северной Осетии с Грузией скопились около 3,5 тыс. легковых автомобилей, пропускной пункт не выдерживает такого большого наплыва, поэтому власти могут ввести режим ЧС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией из-за наплыва россиян из других регионов после объявления о частичной мобилизации, сообщил глава региона Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live», трансляция шла во «ВКонтакте».

«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП [Верхний Ларс]. Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он.

Губернатор отметил, что пункт пропуска «Верхний Ларс» не справляется с таким большим потоком людей, которого «никто не ожидал». По его словам, у границы находится около 3,5 тыс. легковых машин. ДПС останавливает водителей на въезде в республику, власти открыли для них перехватывающую парковку и пытаются ввести электронную очередь. Кроме того, люди идут до границы пешком, едут на велосипедах и такси, поэтому власти запустили рейсовые автобусы от границы с Кабардино-Балкарией до Верхнего Ларса.

Между тем, на границе с Грузией теперь работает оперативная группа из представителей «органов власти и военкоматов», сказал Меняйло. Возле КПП вручают повестки жителям Северной Осетии и россиян из других регионов. «У нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву. Мы их там же оповещаем», — объяснил глава Северной Осетии. Ранее об этом сообщало МВД.

МВД решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией
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Фото:предоставлено РБК

Россияне начали уезжать в Грузию еще в начале военных действий России на Украине в феврале. Вторая волна эмиграции стартовала после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

На границе с Грузией образовались пробки. Сначала пункты пропуска можно было пройти пешком, сообщал корреспондент РБК, однако позже такую возможность убрали. Люди приезжали к КПП на такси, а затем покупали места в машинах в среднем за 10 тыс. руб.

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Накануне пограничное управление ФСБ по Северной Осетии объяснило, что россиянам разрешили переходить границу пешком. Позже они уточнили, что «в пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т.д.». Сегодня губернатор снова сказал, что перейти границу можно пешком.

Глава МВД Грузии не увидел повода для ограничения въезда россиян
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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters


Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что в очереди на российско-грузинской границе в регионе скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузовых.

На «Верхний Ларс» прибыли российские военные на БТР. Управление ФСБ объяснило, что БТР на контрольно-пропускной пункт отправили на случай, если стоящие в очереди попытаются прорвать границу.

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Теги
Жанна Антохина
Северная Осетия Грузия режим ЧС граница мобилизация
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