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Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут»

Беспокоиться из-за отъезда мужчин не стоит, так как у России большой мобилизационный ресурс, сказал Лукашенко. Он выразил мнение, что уехавшие еще вернутся или будут просить «забрать их назад»

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Россияне, уехавшие за границу после объявления частичной мобилизации, все равно вернутся на родину, так что к этому стоит относиться спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У России 25 млн мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тыс., ну 50 тыс. Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут. <…> Большинство просят, заберите назад. И эти приедут. Только надо решить, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах», — сказал белорусский лидер.

Однако, по мнению Лукашенко, «можно договориться здесь и не бегать по европам и Америке: ситуация не та». Он подчеркнул, что «особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч [белорусов]» выехали из страны. По словам президента, сейчас все эмигранты «просятся назад».

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О планах встретиться с Путиным «в ближайшее время» Лукашенко сообщил 23 сентября. В последний раз они виделись в середине сентября в Самарканде на саммите глав государств ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Путин отметил, что на предыдущей встрече договорился с белорусским коллегой обсудить ситуацию в регионе и экономические вопросы на следующих переговорах.

Сам Лукашенко на встрече с российским коллегой обратил внимание на отсутствие срывов в двухсторонних договоренностях. «Я проанализировал <...> все поручения, которые вы давали правительству, я в Беларуси, по нашим договоренностям у нас срывов практически нет», — сказал он.

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В 2020 году в Белоруссии начались протесты после подведения итогов президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства. Тогда граждане начали массово выезжать из страны на фоне задержаний на акциях протеста. Белоруссию покинули и деятели оппозиции, в том числе ее лидер Светлана Тихановская, бывшая основным оппонентом Лукашенко на выборах.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего на службу хотят призвать 300 тыс. человек. В тот же день российские авиакомпании распродали большинство билетов в безвизовые страны, остальные продавались по высоким ценам. При этом в российских аэропортах, включая московские, отмечали, что все продолжают работать в штатном режиме.

Утром 26 сентября сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд из страны всем гражданам призывного возраста, а также повысить штрафы за уклонение от получения повестки с 3 тыс. до 50 тыс. руб. Сейчас такого запрета на федеральном уровне нет, его вводили отдельные регионы.

Глава комитата Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал идею Цекова и предложил «вместо нагнетания ситуации уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям» при ее проведении.

Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов». Однако глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов рекомендовал тем, кто может быть мобилизован, не «ехать на курорты в Турцию».

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Персоны
Татьяна Зыкина
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия переговоры

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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