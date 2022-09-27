Глава МВД Грузии не увидел повода для ограничения въезда россиян

Глава МВД Грузии не увидел повода ограничивать въезд в страну для россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии не видят оснований для ограничения въезда российским гражданам, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури. На фоне объявления мобилизации в России на границе с Грузией скопилось несколько тысяч автомобилей.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — цитирует министра «Sputnik.Грузия».

Гомелаури сообщил, что число прибывших из России увеличилось на 40-45%, хотя 60% из них потом покидают Грузию. Наиболее загруженным он назвал контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», указав, что накануне там скопилось, по его данным, 10 тыс. желающих въехать в Грузию, передает телеканал «Рустави 2».

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что сложившаяся ситуация не представляет опасности.

«До сих пор у нас был строгий контроль на погранпереходах, куда едут, на какие средства и т. д. Сегодня этот контроль усилен еще большими ресурсами, и мы не видим никаких угроз на данном этапе», — сказал он.

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