Глава МВД Грузии не увидел повода для ограничения въезда россиян
Власти Грузии не видят оснований для ограничения въезда российским гражданам, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури. На фоне объявления мобилизации в России на границе с Грузией скопилось несколько тысяч автомобилей.
«Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — цитирует министра «Sputnik.Грузия».
Гомелаури сообщил, что число прибывших из России увеличилось на 40-45%, хотя 60% из них потом покидают Грузию. Наиболее загруженным он назвал контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», указав, что накануне там скопилось, по его данным, 10 тыс. желающих въехать в Грузию, передает телеканал «Рустави 2».
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что сложившаяся ситуация не представляет опасности.
«До сих пор у нас был строгий контроль на погранпереходах, куда едут, на какие средства и т. д. Сегодня этот контроль усилен еще большими ресурсами, и мы не видим никаких угроз на данном этапе», — сказал он.
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