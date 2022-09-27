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К миротворческим миссиям предложили допускать любых военнослужащих

Согласно действующему закону, к участию в миротворческих миссиях можно привлекать на добровольной основе военнослужащих-контрактников
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство обороны России разработало поправки, которыми предлагается разрешить использовать для миротворческих миссий все категории военнослужащих с условием специальной подготовки. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагаются в статью 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В действующей версии говорится, что военный персонал для миротворческих миссий комплектуется на добровольной основе военнослужащими, которые проходят службу по контракту. Для участии в миссии они должны пройти предварительную спецподготовку.

Поправки предложены «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия ‎в миротворческой деятельности», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае их утверждения изменения в закон вступят в силу с 15 августа 2022 года, указано в законопроекте.

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Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Согласно 7 статье действующего закона, решение об отправке российского контингента для выполнения миротворческой деятельности принимается президентом на основании постановления Совета Федерации о возможности использования вооруженных сил за рубежом.

Российский военный контингент неоднократно участвовал в миротворческих миссиях, в том числе под эгидой ООН в бывшей Югославии, во время военных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.

Миротворческая миссия России действует в непризнанном Приднестровье, которое объявило о независимости от Молдавии в 1990 году, и в Нагорном Карабахе из-за продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. В январе 2022 года Россия участвовала в отправке миротворческих сил организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, о чем попросил президент Касым-Жомарт Токаев для «стабилизации ситуации» из-за беспорядков в стране.

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С 24 февраля 2022 года Россия ведет спецоперацию на Украине. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Изначально речь шла об участии в операции только профессиональных военных, офицеров и контрактников, говорил президент России Владимир Путин. 21 сентября он объявил о частичной мобилизации, в рамках которой планируется, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, 300 тыс. человек — тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность. При этом непосредственно в указе главы государства эти критерии не перечислены. Власти регионов сообщали, что повестки получали, в частности студенты в Омской области,многодетные отцы в Якутии

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
миротворческие силы военнослужащие Минобороны
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