К миротворческим миссиям предложили допускать любых военнослужащих
Министерство обороны России разработало поправки, которыми предлагается разрешить использовать для миротворческих миссий все категории военнослужащих с условием специальной подготовки. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагаются в статью 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В действующей версии говорится, что военный персонал для миротворческих миссий комплектуется на добровольной основе военнослужащими, которые проходят службу по контракту. Для участии в миссии они должны пройти предварительную спецподготовку.
Поправки предложены «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае их утверждения изменения в закон вступят в силу с 15 августа 2022 года, указано в законопроекте.
Согласно 7 статье действующего закона, решение об отправке российского контингента для выполнения миротворческой деятельности принимается президентом на основании постановления Совета Федерации о возможности использования вооруженных сил за рубежом.
Российский военный контингент неоднократно участвовал в миротворческих миссиях, в том числе под эгидой ООН в бывшей Югославии, во время военных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.
Миротворческая миссия России действует в непризнанном Приднестровье, которое объявило о независимости от Молдавии в 1990 году, и в Нагорном Карабахе из-за продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. В январе 2022 года Россия участвовала в отправке миротворческих сил организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, о чем попросил президент Касым-Жомарт Токаев для «стабилизации ситуации» из-за беспорядков в стране.
С 24 февраля 2022 года Россия ведет спецоперацию на Украине. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Изначально речь шла об участии в операции только профессиональных военных, офицеров и контрактников, говорил президент России Владимир Путин. 21 сентября он объявил о частичной мобилизации, в рамках которой планируется, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, 300 тыс. человек — тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность. При этом непосредственно в указе главы государства эти критерии не перечислены. Власти регионов сообщали, что повестки получали, в частности студенты в Омской области,многодетные отцы в Якутии