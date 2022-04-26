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Миротворцы заявили о контроле над ситуацией в Приднестровье

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Ситуация в зоне безопасности в Приднестровье находится под контролем миротворческих сил, сообщил председатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК) Олег Беляков, передает «РИА Новости».

«Обстановка в зоне безопасности спокойная», — сказал он и добавил, что руководство республики в ближайшее время примет решения «в защиту интересов Приднестровья».

ОКК была создана по инициативе президента России Бориса Ельцина после войны в Приднестровье. Она контролирует соглашение 1992 года о прекращении огня в демилитаризованной зоне безопасности на границе между Молдавией и Украиной. Зона следует контуру реки Днестр, составляет 225 км в длину и от 1 до 15 км в ширину.

В комиссию входят представители непризнанной Приднестровской Молдавской республики, Молдавии и России. Местом ее пребывания считается город Бендеры. Согласно соглашению в Приднестровье могут находиться российские военные.

25 апреля здание Министерства государственной безопасности Приднестровья в центре Тирасполя обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщал пресс-центр МВД Приднестровья. Никто не пострадал.

Утром 26 апреля МВД республики сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района. Были подорваны две антенны радиоцентра, которые транслировали российское радио. По данным телеканала ТСВ, центр построили в конце 1960-х годов по заказу Российской телевизионной и радиовещательной сети и Трансмирового радио.

Позже Совет безопасности Приднестровья заявил об атаке на воинскую часть в районе села Парканы, передало «РИА Новости». Ведомство назвало все три случая терактами и объявило красный уровень террористической опасности. Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны.

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22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО России по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил о «фактах притеснения русскоязычного населения» в Приднестровье, когда говорил о целях второй фазы спецоперации на Украине. По его словам, российские силы должны установить контроль над Донбассом, что обеспечит сухопутный коридор в Крым. В свою очередь, контроль над югом Украины позволит создать коридор в Приднестровье.

В тот же день МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова и выразил ему «глубокую обеспокоенность» словами неназванного российского чиновника, которые противоречат позиции России, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Молдавии в международно признанных границах.

Пушилин призвал учесть Приднестровье при следующих этапах спецоперации
Политика
Денис Пушилин

Позже зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал, что жители Приднестровья фактически считают себя не только «гражданами России, но и территорией России». В российском МИДе заявили, что не видят предпосылок для эскалации в Приднестровье.

На фоне сообщений о взрывах в Приднестровье, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал выводить спецоперацию России на Украине на следующие этапы, в том числе с учетом ситуации в Молдавской Республике.

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Теги
Приднестровье зона безопасности
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