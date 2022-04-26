Миротворцы заявили о контроле над ситуацией в Приднестровье

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Ситуация в зоне безопасности в Приднестровье находится под контролем миротворческих сил, сообщил председатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК) Олег Беляков, передает «РИА Новости».

«Обстановка в зоне безопасности спокойная», — сказал он и добавил, что руководство республики в ближайшее время примет решения «в защиту интересов Приднестровья».

ОКК была создана по инициативе президента России Бориса Ельцина после войны в Приднестровье. Она контролирует соглашение 1992 года о прекращении огня в демилитаризованной зоне безопасности на границе между Молдавией и Украиной. Зона следует контуру реки Днестр, составляет 225 км в длину и от 1 до 15 км в ширину. В комиссию входят представители непризнанной Приднестровской Молдавской республики, Молдавии и России. Местом ее пребывания считается город Бендеры. Согласно соглашению в Приднестровье могут находиться российские военные.

25 апреля здание Министерства государственной безопасности Приднестровья в центре Тирасполя обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщал пресс-центр МВД Приднестровья. Никто не пострадал.

Утром 26 апреля МВД республики сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района. Были подорваны две антенны радиоцентра, которые транслировали российское радио. По данным телеканала ТСВ, центр построили в конце 1960-х годов по заказу Российской телевизионной и радиовещательной сети и Трансмирового радио.

Позже Совет безопасности Приднестровья заявил об атаке на воинскую часть в районе села Парканы, передало «РИА Новости». Ведомство назвало все три случая терактами и объявило красный уровень террористической опасности. Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны.

Читайте на РБК Pro Pro Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны Статьи Pro Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Инструкции Pro Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы Статьи Pro Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Прогнозы Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования Pro ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд Статьи Pro Как повысить управляемость компании в смутные времена. 25 лучших практик Как повысить управляемость компании в смутные времена. 25 лучших практик Инструкции Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования

22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО России по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил о «фактах притеснения русскоязычного населения» в Приднестровье, когда говорил о целях второй фазы спецоперации на Украине. По его словам, российские силы должны установить контроль над Донбассом, что обеспечит сухопутный коридор в Крым. В свою очередь, контроль над югом Украины позволит создать коридор в Приднестровье.

В тот же день МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова и выразил ему «глубокую обеспокоенность» словами неназванного российского чиновника, которые противоречат позиции России, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Молдавии в международно признанных границах.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал, что жители Приднестровья фактически считают себя не только «гражданами России, но и территорией России». В российском МИДе заявили, что не видят предпосылок для эскалации в Приднестровье.

На фоне сообщений о взрывах в Приднестровье, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал выводить спецоперацию России на Украине на следующие этапы, в том числе с учетом ситуации в Молдавской Республике.