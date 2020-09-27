Горбачев предостерег от вмешательства в азербайджано-армянский конфликт

По мнению первого президента СССР, вмешательство извне в конфликт в Нагорном Карабахе приведет к серьезным международным последствиям. Обе стороны должны сами договориться о взаимном сотрудничестве, считает он

Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Вмешательство извне в обострение конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха будет «чрезвычайно опасным». Такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», — считает он.

Горбачев рассказал, что к нему обращаются обеспокоенные представители общественности как Армении, так и Азербайджана, которые «просят совета, как выйти из этого положения». По мнению первого президента СССР, обе стороны должны сами разобраться в создавшейся ситуации и договориться о взаимном сотрудничестве.

«Если определенные силы в Армении и Азербайджане хотят, по-русски говоря, устроить какую-то химию, то это плохо кончится», — предупредил Горбачев. По его словам, в первую очередь Баку и Ереван должны «искать пути к налаживанию сотрудничества». «Только это даст им путь к мирному будущему», — заключил он.