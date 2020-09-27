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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Горбачев предостерег от вмешательства в азербайджано-армянский конфликт

По мнению первого президента СССР, вмешательство извне в конфликт в Нагорном Карабахе приведет к серьезным международным последствиям. Обе стороны должны сами договориться о взаимном сотрудничестве, считает он
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Вмешательство извне в обострение конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха будет «чрезвычайно опасным». Такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», — считает он.

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Горбачев рассказал, что к нему обращаются обеспокоенные представители общественности как Армении, так и Азербайджана, которые «просят совета, как выйти из этого положения». По мнению первого президента СССР, обе стороны должны сами разобраться в создавшейся ситуации и договориться о взаимном сотрудничестве.

«Если определенные силы в Армении и Азербайджане хотят, по-русски говоря, устроить какую-то химию, то это плохо кончится», — предупредил Горбачев. По его словам, в первую очередь Баку и Ереван должны «искать пути к налаживанию сотрудничества». «Только это даст им путь к мирному будущему», — заключил он.

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27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Сообщается о погибших и раненых как с одной, так и с другой стороны. И Баку, и Ереван возложили ответственность за обострение ситуации на линии разграничения друг на друга, власти обвиняют друг друга в провокациях. Обе страны ввели военное положение. Армения обратилась в ЕСПЧ, потребовав принять меры в отношении Азербайджана. Баку в свою очередь призвал международное сообщество принудить Армению прекратить обстрелы.

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Турция поддержала Баку и осудила Ереван. По утверждению армянской стороны, Анкара вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе и у азербайджанских военных есть турецкое оружие. Россия призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь, в НАТО выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта.

Автор
Наталия Анисимова
Михаил Горбачев Армения Азербайджан
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