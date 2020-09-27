Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

По словам представителя ведомства, у азербайджанских военных есть турецкое оружие, «эти факты уже не вызывают сомнений». Анкара ранее заявила, что полностью поддерживает Баку в конфликте с Ереваном

Арцрун Ованнисян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

У Еревана есть информация о вмешательстве Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает армянское издание Verelq.

По словам Ованнисяна, у азербайджанских военных есть турецкое оружие: «Эти факты уже не вызывают сомнений».

Также есть информация об участии в боях на стороне Азербайджана наемников, но ее необходимо уточнить, добавил представитель Минобороны. «О боевиках не могу утверждать, нужно больше доказательств — и будем говорить уже более уверенно», — сказал он.

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Cтороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Турция заявила, что полностью поддерживает Баку в конфликте с Ереваном в Нагорном Карабахе и назвала произошедшее нападением Армении на Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в котором выразил стране поддержку.