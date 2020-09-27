Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Пашинян обсудил бои в Нагорном Карабахе с Макроном Политика, 22:01 Горбачев предостерег от вмешательства в азербайджано-армянский конфликт Политика, 21:59 «Рубин» обыграл «Ротор» благодаря голам Кварацхелии и Шатова Спорт, 21:26 Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие Политика, 21:09 Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе Политика, 21:08 Гол Смолова принес «Локомотиву» победу в дерби над ЦСКА Спорт, 20:58 Команда Хосепа Гвардиолы впервые за его карьеру пропустила пять мячей Спорт, 20:52 Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана Политика, 20:35 Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе Политика, 20:24 «Ак Барс» уступил «Северстали» и проиграл впервые за восемь матчей Спорт, 20:23 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 20:20 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 20:16  Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино пообещали компенсацию Общество, 20:13 В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» Общество, 20:08
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

По словам представителя ведомства, у азербайджанских военных есть турецкое оружие, «эти факты уже не вызывают сомнений». Анкара ранее заявила, что полностью поддерживает Баку в конфликте с Ереваном
Арцрун Ованнисян
Арцрун Ованнисян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

У Еревана есть информация о вмешательстве Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает армянское издание Verelq.

По словам Ованнисяна, у азербайджанских военных есть турецкое оружие: «Эти факты уже не вызывают сомнений».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Также есть информация об участии в боях на стороне Азербайджана наемников, но ее необходимо уточнить, добавил представитель Минобороны. «О боевиках не могу утверждать, нужно больше доказательств — и будем говорить уже более уверенно», — сказал он.

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Cтороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Турция заявила, что полностью поддерживает Баку в конфликте с Ереваном в Нагорном Карабахе и назвала произошедшее нападением Армении на Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в котором выразил стране поддержку.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян, который обсудил ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил о «жесткой предвзято-агрессивной позиции Турции» и призвал остановить ее возможное вмешательство. Ранее Пашинян обвинил Баку в том, что тот «объявил войну армянскому народу». До разговора с Макроном Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Азербайджан считает, что конфликт спровоцировали Вооруженные силы Армении, которые обстреляли азербайджанские населенные пункты вдоль границы двух стран. Алиев назвал обострение конфликта провокацией со стороны Еревана, к которой тот, по утверждению президента, готовился некоторое время.

Обе страны ввели военное положение и сообщили о погибших, в том числе среди мирных граждан. Армения из-за обострения конфликта обратилась в ЕСПЧ.

Автор
Наталия Анисимова
Армения Азербайджан Турция
Материалы по теме
Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие
Политика
Минобороны Армении сообщило о 16 погибших и более ста раненых в Карабахе
Политика
Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter