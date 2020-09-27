Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

Здание Генеральной прокуратуры Азербайджана (Фото: prokurorluq / Facebook)

В результате обстрела Арменией Нафталанского района Азербайджана погибли пять мирных жителей. Об этом говорится в Facebook Генпрокуратуры Азербайджана.

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.

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